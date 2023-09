월드 오브 워크래프트, Guardians of the Dream 패치 공개

By

월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)는 플레이어들에게 흥미롭고 새로운 콘텐츠를 소개할 매우 기대되는 곧 출시될 패치인 Guardians of the Dream을 발표했습니다. 이 주요 패치에는 새로운 지역, 도전적인 공격대, 새로운 신화+ 던전 풀이 포함됩니다.

Guardians of the Dream의 하이라이트는 플레이어를 Emerald Dream이라는 신비로운 영역으로 깊숙이 안내하는 새로운 영역입니다. 이 영적인 차원은 오랫동안 워크래프트 이야기의 일부였으며, 플레이어는 불의 화신인 가공할 만한 파이락이 이끄는 맹렬한 원시주의 군대를 만나게 됩니다. 이전에 볼 수 없었던 이 영역으로 모험을 떠나는 것은 모험가들의 기술과 용기를 시험하게 될 것입니다.

이 패치에서는 불꽃의 드루이드와의 스릴 넘치는 만남인 Amirdrassil 공격대도 소개됩니다. 이 공격대는 플레이어가 용을 타고 에메랄드의 꿈에서 대혼란을 일으키는 날아다니는 화염 드루이드를 추적할 수 있는 기회를 갖게 되므로 독특한 경험을 제공합니다. 그러나 개발자들은 메커니즘에 대해 신중을 기하고 있으며 라이브 게임에 출시하기 전에 이 만남을 광범위하게 테스트할 계획입니다.

또한, 패치에는 시즌 3을 위한 업데이트된 신화+ 던전 풀이 포함되어 있습니다. 플레이어는 Darkheart Thicket 및 The Everbloom과 같은 이전 확장팩의 에메랄드 꿈 테마 던전을 기대할 수 있습니다. 또한 무한의 새벽 메가던전은 두 개의 날개로 나뉘어 플레이어에게 더욱 도전적인 콘텐츠를 제공합니다.

캐주얼 플레이어에게는 즐길 수 있는 야외 활동이 많이 있습니다. 이 패치에서는 Overwatch의 페이로드 맵에서 영감을 받은 Superbloom, 플레이어가 화폐와 보상을 수집할 수 있는 파밍 이벤트, 플레이어가 씨앗을 심고 나무로 자라는 것을 지켜보며 독특한 보상을 제공하는 Emerald Bounty라는 세 가지 공개 이벤트 주기를 소개합니다.

플레이어들은 이번 주 후반에 PTR(공개 테스트 영역)에서 새로운 패치를 시험해 볼 수 있습니다. 흥미진진한 새 콘텐츠를 통해 Guardians of the Dream은 World of Warcraft 플레이어에게 Emerald Dream에서 스릴 넘치고 몰입도 높은 경험을 제공할 것을 약속합니다.

– 공식 월드 오브 워크래프트 트위터 계정: @Warcraft