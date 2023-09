Rossi's에서의 저녁: Seasons 레스토랑에서 즐기는 이탈리아의 맛

Ballsbridge, Dublin 4에 있는 InterContinental 호텔의 고급스러운 Seasons 레스토랑은 이번 달 독특한 이탈리아 식사 경험을 제공합니다. 이탈리아 출신의 총주방장 알베르토 로시(Alberto Rossi)는 이탈리아 요리에 대한 전문 지식과 사랑을 메뉴에 선보입니다. Irish Times 음식 및 음료 클럽 회원은 21월 6일 오후 30시 XNUMX분에 "Rossi's에서의 저녁"이라는 이벤트에 참석할 수 있는 독점적인 기회를 갖습니다.

이 행사에서는 이탈리아 지역 요리에서 영감을 받은 XNUMX가지 코스 시식 메뉴를 선보일 예정입니다. 손님들은 가족 스타일로 제공되는 전채 요리를 즐기고 이어서 프리미, 메인 코스, 디저트를 즐길 수 있으며 각 코스에서 선택할 수 있습니다. 훌륭한 음식 외에도 환영 음료, 와인 페어링, 디저트 칵테일이 제공됩니다. Rossi 셰프가 직접 각 요리를 선보이며 요리의 역사와 맥락을 논의합니다.

이 행사는 인기가 많을 것이므로 티켓이 한정되어 있습니다. 관심 있는 분들은 제공된 링크를 클릭하여 자리를 예약하실 수 있습니다. 이것은 셰프 Rossi의 개인적인 손길로 더욱 특별해진 정통 이탈리아 요리로 잊을 수 없는 저녁이 될 것을 약속합니다.

식음료클럽 회원 대상 수상

The Irish Times Food & Drink Club의 구독자는 이번 달 Co Wicklow에서 두 가지 놀라운 상품을 받을 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 10등 상품에는 Aughrim의 BrookLodge & Macreddin Village에 있는 The Strawberry Tree 레스토랑에서 XNUMX인을 위한 XNUMX코스 시식 메뉴가 포함되어 있으며, 이후 숙박이 가능합니다. XNUMX등 상품은 XNUMX성급 Powerscourt Hotel Resort & Spa의 The Sally Gap Bar & Brasserie에서 XNUMX인 XNUMX박 숙박권과 XNUMX코스 저녁 식사 및 아침 식사를 제공합니다. 관심 있는 개인은 제공된 링크를 클릭하여 대회에 참가할 수 있습니다.

Co Cork, Glengarriff의 The Eccles Hotel & Spa에서 XNUMX인 XNUMX박 숙박권을 획득한 Edel Troy와 Co Kildare Naas에 있는 Neighborhood 레스토랑에서 XNUMX인 저녁 식사를 제공한 Gerry Murphy에게 축하를 보냅니다. 행운의 당첨자는 의심할 여지 없이 이 유명한 식당에서 독특하고 즐거운 식사 경험을 즐길 것입니다.

더 많은 음식 및 음료 뉴스

이번 주말에 발행되는 Irish Times Magazine에서는 셰프이자 레스토랑 경영자인 Sunil Ghai가 자신의 새 요리책인 Spice Box: Easy, Everyday Indian Food의 요리법을 공유합니다. 이 잡지에는 킬케니 시에서 새로운 미슐랭 스타 경쟁자를 발견했다고 믿는 Corinna Hardgrave의 기사도 실려 있습니다. 존 윌슨은 예산에 맞는 보르도 와인을 찾기 위해 노력합니다. 또한 Grainne O'Keefe와 Lilly Higgins는 잡지에서 풍성한 가을 요리 레시피를 제공합니다.

최신 음식 및 음료 뉴스, 특집, 맛있는 레시피를 보려면 irishtimes.com/food를 방문하세요. The Irish Times Food & Drink Club의 즐거움을 사랑하는 사람들과 공유하고 싶다면 제공된 링크를 따라 가입하세요. 업데이트와 군침이 도는 음식 사진을 보려면 Facebook과 Instagram에서 계속 연락하세요.

출처 :

– 아이리시 타임즈 음식 및 음료 클럽

– irishtimes.com/food