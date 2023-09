증거 기반 실습과 학습 프로그램의 발전

분쟁의 영향을 받는 어린이를 위한 War Child의 디지털 교육 프로그램인 Can't Wait to Learn은 항상 과학적 증거를 바탕으로 진행되었습니다. 그러나 진정한 "증거 기반" 개입으로 간주되려면 중재가 특정 기준을 충족해야 합니다. 우간다의 대규모 연구를 통해 Can't Wait to Learn은 이제 이러한 기준을 충족하여 프로그램의 흥미로운 발전을 보여줍니다.

증거 기반 실천(Evidence-based practice)은 아동을 위한 간호, 교육, 심리사회적 지원과 같은 직업적 실천이 과학적 증거에 기초해야 한다는 개념입니다. 여기에는 전통, 직관 또는 개인적인 경험에 의존하기보다는 개입의 영향을 입증하기 위해 엄격한 연구 프로세스를 사용하는 것이 포함됩니다. 구호단체는 득보다 실이 더 크지 않도록 스스로 책임을 져야 합니다.

증거 기반 접근 방식은 타당성 평가 또는 대조 시험과 같은 과학적 연구를 진행하는 개입으로 시작됩니다. 이러한 연구 결과는 결론이 나지 않거나 부적절할 경우 방법을 조정하고 개선하는 데 사용됩니다. 결과가 긍정적인 경우 중재는 평가의 다음 단계로 진행됩니다.

Can't Wait to Learn은 지난 18개월 동안 우간다에서 무작위 대조 시험을 거쳤습니다. 이 연구에는 Isingiro 지역의 1507개 학교에서 온 30명의 어린이가 참여했습니다. 학교 중 절반은 정규 영어 및 수학 수업을 Can't Wait to Learn으로 대체하여 그 효과를 직접 비교했습니다. 곧 과학 저널에 발표될 연구 결과는 Can't Wait to Learn이 표준 교육보다 더 나은 성능을 발휘할 뿐만 아니라 유사한 환경에서 사용되는 대부분의 EdTech 프로그램보다 성능이 우수하다는 것을 보여줍니다.

우간다에서 진행된 이번 임상시험은 Can't Wait to Learn을 완전한 증거 기반 프로그램으로 확고히 했습니다. 이는 프로그램이 시작된 이후 차드, 요르단, 레바논, 수단 등의 국가에서 War Child가 실시한 10개 연구 연구 모음의 일부입니다. 수단의 한 연구에 따르면 학교 밖 어린이를 위한 정부의 학습 프로그램에 비해 아이들의 수학 능력은 거의 두 배, 읽기 능력은 거의 세 배 더 향상된 것으로 나타났습니다.

우간다의 이 이정표는 Can't Wait to Learn의 확장 여정의 시작을 의미합니다. 현지화 접근 방식에 따라 프로그램 구현이 지방 자치 단체에 넘겨졌습니다. Can't Wait to Learn은 연구를 통해 효과적인 것과 그렇지 않은 것을 공유함으로써 분쟁의 영향을 받는 모든 어린이에게 무료로 공평하고 양질의 교육을 제공하기 위한 의미 있는 진전을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

Can't Wait to Learn은 2012년 수단에서 처음 개발되었으며 이후 다양한 국가에서 테스트 및 구현되었습니다. 현재까지 약 100,000명의 어린이가 참여했으며 향후 성장 전망도 유망합니다.

