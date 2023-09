바이럴 게임 'Only Up!'의 창시자 스트레스를 이유로 Steam에서 게임을 가져옴

By

인기 있는 물리 기반 플랫폼 게임인 Only Up!의 제작자는 "스트레스"를 이유로 Steam 상점에서 해당 게임을 삭제하기로 결정했습니다. 오직 위로! 지난 XNUMX월 유명 스트리머와 유튜버들이 이 도전적인 게임에서 정상에 오르기 위한 시도를 선보이면서 큰 주목을 받았습니다.

Steam 업데이트에서 SCKR Games라는 이름의 게임 제작자는 자신을 XNUMX인 개발자라고 설명하고 Only Up! 비디오 게임 개발에 대한 첫 경험이었습니다. 그들은 창의적인 출구이자 자신을 테스트하는 방법으로 게임을 만들었지만 결국 지난 몇 달 동안 많은 스트레스를 받게 되었습니다. 이제 그들은 계속해서 게임을 시작할 준비가 되었습니다.

제작자는 현재 코드명 Kilth라는 다음 게임을 작업 중이라고 밝혔습니다. 그들은 마음의 평화와 치유의 필요성을 표현했으며 게임 디자인 교육을 계속하기 위해 잠시 휴식을 취할 계획입니다. 새로운 지식과 경험을 바탕으로 그들은 Kilth를 향해 에너지를 쏟는 것을 목표로 합니다. 다가오는 게임은 영화 촬영에 중점을 두고 완전히 다른 장르와 설정을 갖게 될 것입니다. 제작자는 이 도전적인 프로젝트를 위해 소규모 팀과 협력하여 게임 디자인 기술을 향상시키기를 희망합니다.

온리업은 이번이 처음이 아닙니다! Steam에서 제거되었습니다. 이전에는 저작권이 있는 자산의 사용으로 인해 게임이 중단되었으나, 침해 자산을 제거한 후 다시 돌아왔습니다. 개발자는 게임의 결함에 대한 커뮤니티의 피드백과 지원을 인정하고 동정심 많고 친절한 업계 동료들에게 감사를 표했습니다.

Only Up!을 삭제하기로 한 제작자의 결정! 스트레스를 표현하는 것은 중독성 때문에 2014년에 앱 스토어에서 게임을 가져온 Flappy Bird의 창시자인 Dong Nguyen의 감정을 반영합니다. Nguyen은 게임의 성공에 대해 죄책감과 불편함을 느꼈다고 밝혔습니다.

글을 쓰는 시점에서는 Only Up! 해당 페이지는 아직 존재하지만 현재 Steam에서 구매할 수 없습니다. 게임 제목은 '사용할 수 없음'으로 변경되었으며 개발사 이름은 'Indiesolodev'로 변경되었습니다. Only Up!에 대한 긍정적인 사용자 리뷰 및 평가입니다. 여전히 Steam 페이지에서 찾을 수 있습니다.

출처: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)