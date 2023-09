Unity, Unity 엔진을 사용한 게임 설치에 대한 새로운 요금 발표

By

선도적인 게임 개발 플랫폼인 Unity는 최근 Unity 엔진을 사용하여 설치된 모든 게임에 대해 새로운 요금을 부과할 것이라고 발표했습니다. Unity 런타임 요금으로 알려진 이 요금은 지난 XNUMX년 동안 특정 수익 기준 및 전체 설치 횟수를 초과한 게임에 적용됩니다.

구체적인 기준점과 수수료는 개발자가 보유한 Unity 구독 유형에 따라 다릅니다. Unity Personal 및 Unity Plus 사용자의 경우 수익 기준은 연간 $200,000로 설정되며 평생 설치 횟수는 200,000입니다. 반면, Unity Pro 및 Unity Enterprise 계정은 연간 매출 1만 달러, 전체 설치 횟수 1만 회라는 더 높은 기준을 가지고 있습니다.

이러한 임계값을 초과하는 데 따른 수수료도 구독 유형마다 다릅니다. Unity Personal 개발자는 임계값을 초과하는 모든 설치에 대해 0.20달러가 청구되는 반면, Unity Enterprise 계정은 0.01만 건을 초과하는 모든 설치에 대해 2달러만 지불합니다. 신흥 시장의 개발자는 Unity Personal 계정이 설치당 $0.02, Enterprise 계정이 설치당 $0.005를 지불하는 등 할인된 수수료를 받습니다.

특히, 수익 및 설치 수 기준을 충족하는 경우 Unity를 기반으로 제작된 기존 게임에도 이러한 수수료가 적용됩니다. 게임 이외의 애플리케이션에는 Unity 런타임 요금이 적용되지 않는다는 점을 언급하는 것이 중요합니다.

Unity는 게임을 다운로드할 때마다 Unity 런타임도 설치된다는 점을 강조하여 이 수수료 구현을 정당화합니다. 회사는 수익 공유 모델과 달리 설치 기반 수수료가 제작자의 플레이어 참여로 인한 금전적 이익을 보존한다고 믿습니다.

이러한 변경 사항 외에도 Unity는 Unity Plus 구독 계층의 종료를 발표했습니다. 기존 Plus 구독자에게는 XNUMX년 동안 Plus 가격으로 Unity Pro로 업그레이드할 수 있는 기회가 제공됩니다.

다재다능하고 강력한 게임 개발 기능으로 유명한 Unity 엔진은 월간 수십억 건의 다운로드를 자랑합니다. 이 새로운 수수료 구조는 Unity 생태계의 무결성을 유지하면서 게임 제작자의 지속적인 성장과 발전을 지원하는 것을 목표로 합니다.

