The Sandman: 완전한 첫 번째 시즌이 디지털 및 물리적 형식으로 출시됩니다

Neil Gaiman, Allan Heinberg 및 David S. Goyer가 제작한 “The Sandman”의 두 번째 시즌은 진행 중인 계약 협상으로 인해 난관에 부딪혔습니다. 이 분야의 진전을 기다리는 동안 시리즈 팬들은 곧 첫 번째 시즌의 사본을 디지털 또는 물리적 형식으로 소유할 수 있게 될 것입니다.

18월 4일, '샌드맨: 컴플리트 퍼스트 시즌'은 Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, Vudu 등의 플랫폼에서 디지털 스트리밍으로 제공될 예정입니다. 실제 사본을 선호하는 사람들을 위해 28K Ultra HD, Blu-ray 및 DVD 세트가 XNUMX월 XNUMX일에 출시됩니다.

이 세트에는 첫 번째 시즌의 11개 에피소드가 모두 포함되어 있으며, 비하인드 스토리 미리보기와 "The World of The Endless" 탐험을 포함한 특별 기능도 포함되어 있습니다.

넷플릭스의 UCAN 대본 TV 책임자인 피터 프리들랜더는 두 번째 시즌의 제목이 '시즌 2'인지 여부에 대해 직접 언급하지는 않았지만 '볼륨'으로 쇼에 접근할 가능성을 암시했습니다. Friedlander는 “아직 결정되지 않은 사항이 있지만 일괄 처리 방식을 고려하고 있습니다. '샌드맨'에 관한 모든 것이 테이블 위에 있습니다. 혁신적인 쇼입니다.” 이는 쇼의 구조가 틀에 얽매이지 않고 잠재적으로 보너스 에피소드를 포함하거나 스토리라인을 그룹화할 수 있음을 의미합니다.

흥미를 더하기 위해 "The Sandman: The Complete First Season"의 다양한 버전에 대한 권장 소매 가격은 다음과 같습니다. 디지털 UHD($24.99), 4K Ultra HD($44.98), Blu-ray($29.98) 및 DVD($24.98) $XNUMX).

'샌드맨'의 팬이라면 첫 번째 시즌을 기대하고 시리즈의 미래에 대한 업데이트를 간절히 기대할 수 있습니다.

– 버라이어티와의 피터 프리들랜더 인터뷰

– 소매 가격은 Warner Bros. Discovery Home Entertainment에서 제공합니다.