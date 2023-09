EA, 프로젝트 르네 발표: 차세대 심즈 게임이 무료로 다운로드될 예정

By

EA는 곧 출시될 차세대 Sims 게임인 코드명 Project Rene에 대한 새로운 세부 정보를 공개했습니다. Behind The Sims 프레젠테이션 중 블로그 게시물에서 회사는 게임을 무료로 다운로드할 수 있다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 작년 The Sims 4 무료 플레이의 성공에 따른 것입니다.

Project Rene의 무료 다운로드 옵션은 플레이어가 구독, 핵심 게임 구매 또는 에너지 메커니즘 없이도 게임에 참여하고, 플레이하고, 탐색할 수 있음을 의미합니다. EA는 플레이어가 쉽게 친구를 초대하거나 합류하고 새로운 기능, 스토리, 도전 과제를 경험할 수 있도록 할 계획입니다.

그러나 EA는 The Sims 4와 마찬가지로 게임에 여전히 구매 가능한 콘텐츠와 팩이 있을 것이라고 밝혔습니다. 그러나 가격 구조와 이러한 아이템 판매 방법은 현재 게임과 다를 수 있습니다. EA는 기본 날씨를 모든 사람을 위한 무료 기능으로 추가하는 예를 제시했으며 향후 팩은 겨울 스포츠나 대회와 같은 특정 주제에 중점을 둘 수도 있습니다.

Project Rene의 출시가 The Sims 4에 대한 지원 종료를 의미하는 것은 아닙니다. EA는 가까운 미래에 The Sims 4 커뮤니티를 위한 업데이트와 새로운 콘텐츠를 계속해서 제공할 계획입니다.

구체적인 출시 날짜는 발표되지 않았지만 EA는 프로젝트 르네의 보다 투명한 개발 프로세스를 위해 노력해 왔습니다. 회사는 이전에 이 게임이 솔로 및 멀티플레이어 경험을 모두 제공할 것이며 멀티플레이어 구성 요소 세트에 대한 자세한 정보는 올해 후반에 공개될 것이라고 밝혔습니다.

출처 : [The Verge](출처)