첫 번째 후손, 새로운 영웅 샤렌 줄리시아 소개: 반여자 반기계 치명적인 암살자

By

넥슨의 신작 루터 슈팅 게임 '퍼스트 디센던트(The First Descendant)'가 게이머들 사이에서 큰 화제를 불러일으켰습니다. Unreal Engine 5로 구동되는 이 차세대 게임은 PC, PS5, Xbox Series X|S용으로 출시될 예정입니다. 최근에는 Sharen Julicia라는 새로운 영웅이 공개되어 게임 플레이 공개 예고편에서 그녀의 치명적인 능력을 선보였습니다.

매혹적인 반여성, 반기계 캐릭터인 샤렌 줄리시아는 The First Descendant에 독특한 플레이 스타일을 선사합니다. 그녀의 능력은 근거리 전투에 달려 있어 공격적인 전술을 선호하는 플레이어에게 이상적인 선택입니다. Sharen은 은밀한 접근과 빠른 후퇴를 위해 위장을 활용하여 들키지 않고 적에게 가까이 다가갈 수 있습니다.

샤렌의 패시브 스킬 중 하나인 암살자(Assassinator)를 사용하면 자신을 목표로 삼지 않는 적에게 더 큰 피해를 줄 수 있습니다. 이 능력은 전장에서 그녀의 치명적인 영향력을 더욱 증폭시킵니다. 또한 Sharen은 공격 잠재력을 향상시키는 다양한 활성 기술을 보유하고 있습니다. 그녀의 컷오프 빔은 피해를 입힐 뿐만 아니라 대상에게 감전 효과를 적용하는 전기 빔 공격을 방출합니다.

그녀가 보유한 또 다른 액티브 스킬은 Active Camouflage로, 공격을 가할 때까지 자신의 존재를 숨깁니다. 이 기술은 위장이 끝나면 매복 모드를 실행하여 다음 공격의 피해를 증가시킵니다. 또한 Sharen은 적을 기절시키는 폭발물인 Shock Nuts와 조준 범위 내의 적에게 여러 발사체를 발사하는 Flash Daggers를 배치할 수 있습니다. 이 단검은 폭발적인 피해를 입히고 감전 효과를 유발합니다.

First Descendant는 스릴 넘치는 게임 플레이와 치열한 전투를 제공할 것을 약속하며 Sharen Julicia는 게임에 또 다른 흥미로운 측면을 추가합니다. 게이머들은 반은 여자이고 반은 기계인 이 치명적인 암살자와 함께 액션으로 가득 찬 경험을 기대할 수 있습니다. IGN이 곧 The First Descendant에 대한 자세한 내용을 공개할 예정이므로 독점적인 새로운 게임 플레이 영상을 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

정의 :

– 루터 슈터: 약탈과 사격의 요소를 결합한 비디오 게임의 하위 장르로, 플레이어는 전투에 참여하면서 무기, 탄약, 장비를 수집합니다.

– Unreal Engine 5: Epic Games가 만든 최첨단 게임 개발 엔진입니다.

– 감전 효과: 전기 공격을 받은 대상에게 추가 피해나 상태 효과를 가하는 게임플레이 메커니즘입니다.

출처 :

– Ryan McCaffrey, IGN의 미리보기 편집장이자 Xbox 쇼 및 인터뷰 쇼의 진행자.