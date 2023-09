Nintendo Switch 2는 향상된 성능과 감소된 로드 시간을 특징으로 한다는 소문이 있습니다.

By

많은 기대를 모으고 있는 Nintendo Switch 2에 대한 소문이 계속 돌고 있으며, 성능과 기능에 대한 새로운 세부 정보가 등장하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 소식통은 이 콘솔이 XNUMX월 Gamescom에서 비밀을 공개했다고 주장했으며 이제 세 번째 소식통이 이러한 주장을 확증하고 추가 정보를 추가했습니다.

Eurogamer와 VGC의 보고서에 따르면 스위치 2는 "젤다의 전설: 야생의 숨결"을 더 높은 프레임 속도와 해상도로 실행할 것이라는 소문이 돌고 있는데, 이는 인기 게임 팬들에게 유망한 것으로 들립니다. 이전에 신뢰할 수 있었던 Nintendo 내부자였던 Nate The Hate도 이러한 주장을 지지했으며 콘솔에 대해 들었던 자세한 내용을 공개했습니다.

Nate The Hate가 언급한 주목할만한 개선 사항 중 하나는 로드 시간이 크게 단축되었다는 것입니다. 그는 새로운 하드웨어 덕분에 특히 메인 메뉴에서 부팅할 때 게임 로드 시간이 거의 즉각적으로 향상되었다고 말했습니다. 이는 로딩 시간이 약 30초였던 원래 스위치에 비해 크게 개선된 것입니다.

성능 측면에서 Nate The Hate는 "Breath of the Wild"가 Switch 60의 4K 해상도에서 초당 2프레임으로 실행되었다고 주장합니다. 그는 또한 콘솔이 PlayStation과 유사한 고급 광선 추적 기능을 갖추고 있다고 언급했습니다. 5 및 Xbox Series X/S를 달성할 수 있습니다. 그러나 그는 Switch 2의 기본 성능이 Xbox Series S보다 낮을 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

이를 보완하기 위해 Switch 2는 저전력 장치에서 4K 해상도를 시뮬레이션할 수 있는 DLSS(딥 러닝 슈퍼 샘플링)라는 새로운 기술을 활용할 수 있습니다. 이는 성능 효율성을 유지하면서 네이티브 4K에 필적하는 시각적 경험을 제공할 수 있습니다.

Switch 2의 이전 버전과의 호환성 및 공식 공개/출시 날짜에 대해서는 여전히 불확실성이 있지만 Nate The Hate는 다음 Nintendo Direct가 약 14일 후, 아마도 XNUMX월 XNUMX일에 방송될 것이라고 제안합니다. 목요일.

결론적으로, Nintendo Switch 2의 소문난 기능은 성능 향상, 로드 시간 감소, DLSS 기술 활용 가능성을 나타냅니다. 팬들은 매우 기대되는 이 콘솔에 관해 Nintendo의 추가 업데이트를 간절히 기대하고 있습니다.

출처 :

– 유로게이머

– VGC