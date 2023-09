스타필드에서 밀수품을 팔아 돈 버는 방법

요약: 스타필드에서 돈을 버는 것은 시간이 많이 걸리는 과정일 수 있지만, 그 과정을 가속화할 수 있는 방법이 있습니다. 가장 쉬운 방법 중 하나는 적의 건물이나 선박에서 발견된 적출된 장기와 같은 밀수품, 불법 품목을 판매하는 것입니다. 밀수품에는 노란색 기호가 표시되어 있으며 판매하여 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 밀수품을 판매하기에 가장 좋은 곳은 The Wolf 시스템에 위치한 우주 정거장인 The Den입니다. The Den에 배를 정박하려면 역에서 500m 이내로 접근해야 합니다. The Den 내부에는 11,000크레딧을 보유하고 밀수품을 판매할 수 있는 편리한 위치를 제공하는 무역 당국 공급업체가 있습니다.

The Den에서 밀수품을 판매할 경우, UC 군사 시설이더라도 도착 시 검사를 받지 않습니다. 무역 당국 상인의 크레딧을 재설정하려면 48시간 동안 두 번 앉거나 자거나 총 24시간을 기다려야 합니다. 귀하의 편의를 위해 무역청 앞에 의자가 마련되어 있습니다.

오래되고 파괴된 굴도 있기 때문에 The Wolf 시스템의 굴이 올바른 위치라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 또한 우주를 여행하는 동안 무역 당국 상선을 만날 가능성이 있지만 보장된 자리를 확보하려면 The Den에서 판매하는 것이 좋습니다.

밀수품으로 수익을 극대화하려면 가능한 한 빨리 상업 기술에 투자하는 것이 좋습니다. 이 소셜 스킬을 사용하면 아이템을 10% 더 높은 가격에 판매할 수 있으며 각 등급이 높아질수록 수익성도 높아집니다.

전반적으로 스타필드에서 밀수품을 판매하는 것은 빠르게 돈을 벌 수 있는 수익성 있는 방법입니다. 보안이 선박을 검색하기 전에 보호된 화물을 사용하거나 지역 밖으로 빠르게 이동하여 밀수품에 잡히지 않도록 조심하고 피하십시오.

