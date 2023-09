Nintendo Switch 2 소문: 야생의 숨결 데모에서 향상된 그래픽과 로드 시간 선보여

최근 '스위치 2'(가칭)로 불리는 닌텐도의 차기 콘솔에 대한 소문이 돌고 있다. Eurogamer와 VGC의 보고서에 따르면 일부 개발자는 Gamescom 2023에서 콘솔을 시연할 기회를 가졌습니다. 데모에는 The Legend of Zelda: Breath of the Wild의 향상된 버전이 포함되어 있었지만 당시 개선 사항에 대한 구체적인 내용은 제공되지 않았습니다.

최근 Nate the Hate 팟캐스트에서 새로운 소문의 세부 사항이 나타났습니다. 진행자는 Gamescom 기술 데모에서 4K 60fps로 실행되는 Breath of the Wild를 선보였으며 로드 시간이 단축된 점이 눈에 띄게 개선되었다고 주장했습니다. 이러한 소문이 스위치 출시 타이틀이 다음 하드웨어와 함께 다시 출시될 것이라는 의미는 아니라는 점을 분명히 하는 것이 중요합니다. 오히려 후계자의 기술적 발전을 보여주기 위해 사용되었습니다.

기술 데모에는 Nvidia의 실시간 AI 업스케일링 기술인 DLSS 3.5가 사용되었다는 주장도 있습니다. 그러나 데모가 프레임 생성 등 3.5 버전의 전체 기능 세트를 활용했는지 여부는 불확실합니다. DLSS의 포함은 수년 동안 Switch 후속작에 대한 추측의 주제였으며, 3.5 버전에 대한 언급은 확실히 흥미로웠습니다.

팟캐스트 대화 중에 진행자는 2024년 2024월이 공개일인지 출시일인지 확실하지 않지만 가능한 날짜라고 언급했습니다. 올해 초 이전 소문에서는 스위치 2가 XNUMX년 후반에 출시될 것이라고 제안했습니다.

현재 이러한 소문은 Nintendo가 공식적으로 확인하지 않았다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 해당 정보는 출처와 소문을 바탕으로 작성되었습니다. 또한 이러한 사양이 정확하다면 Gamescom에 표시된 기술 데모가 반드시 최종 콘솔의 기능을 반영하지 않을 수도 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.

이런 소문이 계속 돌고 있는 가운데, '스위치 2'에서 브레스 오브 더 와일드의 개량 버전 가능성이 궁금해지고 있다. 그러나 Nintendo가 공식적으로 발표할 때까지 이러한 소문은 무시되어야 합니다.

출처 :

– 유로게이머

– VGC

– Nate the Hate 팟캐스트