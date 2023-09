포켓몬 스칼렛과 바이올렛의 청록색 마스크 DLC 출시 시간

전 세계 트레이너들은 첫 번째 포켓몬 스칼렛 및 바이올렛 DLC인 The Teal Mask의 출시를 간절히 기다리고 있습니다. 13월 XNUMX일 수요일에 출시될 예정인 플레이어들은 해당 지역의 구체적인 출시 시간이 궁금합니다.

확인된 정보에 따르면 The Teal Mask DLC는 다음 시기에 출시될 예정입니다.

– 오후 6시(태평양 표준시)(12월 XNUMX일)

– 오후 8시(중부 표준시) (12월 XNUMX일)

– 동부 표준시 기준 오후 9시(12월 XNUMX일)

– 영국 시간 오전 2시(13월 XNUMX일)

– 중부 유럽 시간(3월 13일) 오전 XNUMX시

– 인도 시간 오전 5시 30분 (13월 XNUMX일)

– 일본 시간 오전 9시(13월 XNUMX일)

해당 시간은 변경될 수 있으나, 해당 시간 전후로 게임이 출시될 것으로 예상됩니다. 플레이어는 출시 시간 변경에 관한 공지 사항을 계속해서 업데이트해야 합니다.

Teal Mask는 Pokemon Scarlet and Violet의 The Hidden Treasure of Area Zero DLC의 일부입니다. DLC는 플레이어를 축제 활동과 노점상으로 가득한 활기 넘치는 마을인 기타카미로 수학 여행을 안내합니다. 포켓몬 컴퍼니는 이미 The Teal Mask에 소개될 새로운 포켓 몬스터, 전설, 캐릭터를 예고했습니다.

누출을 통해 새로운 능력, Pokedex 항목 및 Bloodmoon Ursaluna와 같은 포켓 몬스터에 대한 추가 정보도 공개되었습니다. The Indigo Disk라고 불리는 The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC의 두 번째 부분은 4년 2023분기/겨울 출시로 예정되어 있습니다.

The Teal Mask DLC를 경험하려는 플레이어는 Pokemon Scarlet 또는 Pokemon Violet을 소유해야 합니다. 두 게임을 모두 소유한 사람은 The Teal Mask를 별도로 구매해야 합니다.

플레이어의 몰입도와 경험에 영향을 미치는 초기 기술적 문제에도 불구하고 포켓몬 스칼렛과 바이올렛은 큰 성공을 거두었고, 처음 10일 만에 XNUMX만 개가 판매되는 역대 최대 규모의 Nintendo 릴리스가 되었습니다.

