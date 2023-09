Paul Anka의 오랜 자택이 천만 달러에 시장에 나와 있습니다.

캐나다의 유명 가수 폴 앵카(Paul Anka)가 소유한 로스앤젤레스 지역의 고급 주택이 현재 천만 달러에 매물로 나와 있습니다. 캘리포니아 사우전드 오크스의 셔우드 컨트리 클럽 부지에 위치한 이 10 평방피트 규모의 레지던스는 약 7,791에이커의 대지 위에 자리잡고 있으며 클럽하우스와 주변 산의 숨막히는 전망을 제공합니다.

Beverly & Company의 Mary Ann Scott과 Compass의 Nicki LaPorta 팀, Karen Crystal이 등재한 이 부동산은 인근 호수와 산타모니카 산맥의 풍요로움과 자연의 아름다움이 조화를 이루는 셔우드 라이프스타일을 담고 있습니다.

"Put Your Head on My shoulder", "Diana" 및 상징적인 "My Way"(Frank Sinatra가 유명하게 만든)와 같은 히트작으로 호평을 받은 Paul Anka는 2007년에 이 프랑스풍 주택을 4만 달러 미만에 구입했습니다. 반개방형 레이아웃, 석조 바닥, 높은 천장, 인상적인 조명 설비를 갖춘 이 집은 우아함과 스타일을 물씬 풍깁니다.

이 레지던스는 넓은 섬과 창문이 있는 아침 식사 공간이 있는 식사 공간을 자랑합니다. 또한 여러 개의 리셉션 룸이 있으며 그 중 XNUMX개에는 Anka의 금 레코드 컬렉션이 보관되어 있습니다. 집 전체의 프렌치 도어를 통해 인피니티 풀, 여러 라운지 공간 및 화덕이 야외 안식처를 만드는 뒷마당으로 연결됩니다.

이 숙소는 욕실이 딸린 침실 XNUMX개와 추가 욕실 XNUMX개를 제공합니다. 메인 스위트룸은 사무실 공간, 드레스룸, 전신 욕조가 딸린 욕실로 구성되어 있습니다. 또한 집에는 녹음 스튜디오, 와인 저장고, 여러 사무실 공간 및 당구장이 포함되어 있습니다.

피트니스를 좋아하시는 분들을 위해 독립형 유리 구조에 에어컨과 욕실, 야외 샤워 시설을 갖춘 체육관이 마련되어 있습니다. 수많은 편의 시설과 멋진 주변 환경을 갖춘 이 주택은 고급스럽고 목가적인 라이프스타일을 선사합니다.

