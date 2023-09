Nintendo Switch 후속 제품이 Gamescom 2023에서 비공개로 공개된 것으로 알려졌습니다.

Eurogamer의 보고서에 따르면 Nintendo Switch 콘솔의 후속 제품은 Gamescom 2023의 비공개 공개에서 선보였습니다. Eurogamer는 직접 시험해 볼 기회가 없었지만 여러 파트너 개발자에게 주어진 것으로 믿어집니다. 어떤 형태로든 콘솔을 엿볼 수 있습니다.

시연의 하이라이트 중 하나는 소문난 스위치 2의 성능을 보여주기 위해 특별히 설계된 젤다의 전설: 야생의 숨결의 "강화" 버전이었습니다. 그러나 이 기술 데모에 관한 추가 정보는 아직 나오지 않았습니다. 이번에 공개되었습니다.

향상된 성능을 보여주기 위해 기존 게임의 향상된 버전을 사용하는 이러한 접근 방식은 PlayStation 5의 Marvel's Spider-Man에서 더 빠른 로딩 시간을 선보였던 PlayStation 4 출시로 이어지는 Sony Interactive Entertainment의 전략을 연상시킵니다.

Nintendo Switch 후속작을 둘러싼 소문에도 불구하고 회사는 아직 공식적으로 그 존재나 향상된 성능, 4K 해상도 또는 이전 버전과의 호환성과 같은 잠재적인 기능을 확인하지 않았습니다. 업계 보고서에 따르면 Nintendo는 2024년에 더 큰 규모의 공개 공개를 준비하고 있지만 현재로서는 이는 추측에 불과합니다.

Nintendo Switch에 대한 논의는 일반적인 수명 주기가 끝난 콘솔을 중심으로 진행되는 경우가 많았지만 Nintendo는 Switch를 통해 계속해서 상당한 성공을 경험하고 있습니다. Nintendo of America 사장 Doug Bowser에 따르면 이러한 성공은 콘솔의 독특한 하이브리드 디자인과 강력한 인기 게임 라인업에서 비롯되었습니다.

Nintendo Switch의 지속적인 성공과 Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG 및 제목 없는 Princess Peach 게임과 같은 곧 개발 중인 타이틀을 고려하면 플레이어가 원래 Switch에 계속 관심을 가질 수 있는 여지가 여전히 많습니다. .

그러나 이러한 타이틀이 출시되면서 콘솔의 미래는 불확실해졌습니다. Gamescom 2023에서 비공개 회의로 추정되는 것은 Nintendo가 가까운 미래에 변화를 계획하고 있음을 암시하지만, 다음 Nintendo 콘솔이 무엇을 수반할지, 2024년에 등장할지 여부에 대한 의문은 여전히 ​​남아 있습니다. 더 많은 정보가 공개되어 Nintendo의 미래 계획에 대한 더 명확한 그림을 제공할 것으로 예상됩니다.

정의 :

1. Eurogamer – 게임 산업에 대한 심층적인 보도와 분석으로 유명한 인기 비디오 게임 저널리즘 웹사이트입니다.

2. Gamescom – 독일에서 매년 개최되는 비디오 게임 무역 박람회로, 곧 출시될 게임과 콘솔에 대한 프레젠테이션과 공개로 유명합니다.

3. PlayStation 5 – Sony Interactive Entertainment에서 출시한 최신 게임 콘솔로, 이전 버전인 PlayStation 4에 비해 향상된 그래픽, 더 빠른 성능 및 새로운 기능을 제공합니다.

4. 젤다의 전설: 야생의 숨결(The Legend of Zelda: Breath of the Wild) – 오픈 월드 탐험과 혁신적인 게임 플레이 메커니즘으로 유명한 Nintendo가 개발 및 출시한 액션 어드벤처 게임입니다.

5. Marvel's Spider-Man – Insomniac Games가 개발하고 Sony Interactive Entertainment가 퍼블리싱한 인기 슈퍼히어로 게임으로 향상된 로딩 시간을 통해 PlayStation 5의 성능을 선보였습니다.

6. 4K 해상도 – 약 3840×2160 픽셀의 디스플레이 해상도로, 낮은 해상도에 비해 더 높은 수준의 디테일과 선명도를 제공합니다.

7. 이전 버전과의 호환성 – 이전 세대 또는 플랫폼의 게임을 플레이할 수 있는 게임 콘솔의 기능입니다.

8. Doug Bowser – 북미 시장에서 회사 운영을 감독하는 Nintendo of America의 사장입니다.

