흥미로운 타이틀을 선보일 예정인 다가오는 Nintendo Direct 이벤트

공식적인 확인은 이루어지지 않았지만 Nintendo가 다음 주에 Nintendo Direct 이벤트를 개최할 것이라는 소문이 돌고 있습니다. 추측에 따르면 이 이벤트에서는 Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns 및 WarioWare: Move It을 포함한 여러 자사 타이틀이 선보일 것으로 예상됩니다.

그러나 행사에서 논의되지 않을 한 가지는 많은 기다려온 인기 휴대용 콘솔의 후속작인 Switch 2입니다. 그럼에도 불구하고 Nintendo는 최근 Gamescom 이벤트에서 개발자들에게 선보인 프로토타입 콘솔을 작업하고 있는 것으로 보입니다.

참석자들은 업그레이드된 하드웨어를 갖춘 젤다의 전설: 야생의 숨결(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)의 개편된 버전을 미리 엿볼 수 있었습니다. 이 새로운 하드웨어의 세부 사항은 현재 알려지지 않았습니다.

현재 원래 Nintendo Switch의 모든 버전은 1년에 처음 출시된 Nvidia Tegra X2015 칩으로 구동됩니다. 일부 최신 버전에는 1년부터 향상된 배터리 수명을 제공하는 X2019+ 칩이 장착되어 있지만 성능은 동일하게 유지됩니다. .

Tegra X1 칩은 GTX 57 세대의 Maxwell 기반 GPU와 함께 1.02GHz의 Cortex-A53 코어 900개와 A4 코어 4개를 수용하는 오래된 것으로 간주됩니다. 또한 기존 LPDDR1 RAM과 결합되어 XNUMXGB 메모리를 제공합니다. 최신 스마트폰 칩과 비교할 때 Tegra XXNUMX 칩은 성능이 뒤떨어집니다.

아직 대답하지 않은 질문은 Nintendo가 Switch 2를 위해 Nvidia와 다시 한 번 파트너십을 맺었는지 아니면 다른 하드웨어 공급자를 선택했는지입니다. 단지 시간이 말해 줄 것이다.

Nintendo Switch 2의 예상 출시일은 2024년 말이며, 공식 공개는 그 전에 이루어질 가능성이 높습니다. 오리지널 스위치를 되돌아보면 2015년 2016월 'NX'로 처음 선보이고 2017년 XNUMX월 정식 발표를 받아 XNUMX년 XNUMX월 최종 출시됐다.

