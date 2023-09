Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS 이제 콘솔에서 이용 가능

By

이제 콘솔 게이머들은 Puppet Combo와 Black Eyed Priest가 개발한 Night At the Gates of Hell의 무서운 스릴을 경험할 수 있습니다. 이전에 PC에서 출시된 이 게임은 이제 PlayStation 4, PlayStation 5 및 Nintendo Switch에서 사용할 수 있습니다.

Lucio Fulci와 Bruno Mattei의 이탈리아 좀비 영화와 PS1 시대의 고어, 네온 디스코 분위기에서 영감을 받은 Night At the Gates of Hell은 플레이어를 종말 이후의 세계에 몰입시키는 생존 호러 FPS입니다.

주인공 데이비드는 최근 배우자를 잃고 바닷가 아파트에 살고 있는 조용한 남자다. 갑자기 좀비가 도시를 휩쓸고 데이빗은 평범한 삶을 포기하고 무기를 들고 언데드 무리에 맞서게 됩니다.

생존하고 궁극적으로 종말 뒤에 숨겨진 진실을 밝혀내기 위해 플레이어는 퍼즐을 풀고, 자원을 찾고, 다양한 무기를 활용하여 전략적으로 좀비를 제거해야 합니다. Fulci의 작품과 마찬가지로 이 괴물들을 쓰러뜨리는 유일한 방법은 머리에 정확한 사격을 가하는 것입니다.

이 게임은 플레이어가 황폐화된 도시를 탐색하면서 다른 생존자들을 만나면서 긴장감 넘치고 강렬한 경험을 제공합니다. 도전을 극복하고 대담하게 탈출하려면 협력과 팀워크가 필수적입니다.

PC 게이머라면 게임의 즐거움을 위해 Steam에서 Night At the Gates of Hell을 계속 이용할 수 있습니다.

출처: Puppet Combo, Black Eyed Priest

정의 :

– 서바이벌 호러 FPS: 서바이벌 호러와 XNUMX인칭 슈팅 게임의 요소를 결합한 비디오 게임 장르로, 플레이어는 적과 싸우면서 위협적이고 위험한 환경을 탐색해야 합니다.

– Lucio Fulci: 공포 장르, 특히 좀비 영화 작업으로 유명한 이탈리아 영화 감독.

– 브루노 마테이(Bruno Mattei): 좀비 영화를 포함한 이탈리아 착취 영화에 공헌한 것으로 유명한 이탈리아 영화 감독.