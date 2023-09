Nintendo Switch 2: 소문난 사양 및 출시일

알려진 비디오 게임 유출자 NateTheHate의 최근 보고서는 소문난 Nintendo Switch 2에 대한 자세한 내용을 제공했습니다. Nate에 따르면, 새로운 시스템은 독일 쾰른에서 열린 Gamescom 2023에서 비공개로 개발자들에게 선보인 것으로 알려졌습니다.

Nate가 공유한 주요 정보 중 하나는 The Legend of Zelda: Breath of the Wild의 데모가 새로운 시스템에서 4K 해상도와 초당 60프레임으로 실행되었으며 원래 Nintendo Switch에 비해 로딩 시간이 훨씬 짧았다는 것입니다. . 이는 스위치 2가 특히 도킹되었을 때 향상된 성능을 제공할 수 있음을 의미합니다.

또한 새로운 시스템에는 DLSS(Deep Learning Super Sampling) 기술, 특히 DLSS 3.5가 통합될 수 있다는 언급도 있었습니다. 그러나 Switch 2의 DLSS 구현에는 PC 버전의 모든 기능이 포함되지 않을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

Gamescom에서 선보인 또 다른 데모는 향상된 레이 트레이싱 기능을 포함하여 시각적 품질 측면에서 차세대 콘솔과 동등한 것으로 보이는 The Matrix로 알려졌습니다. 그러나 이 데모는 기본 하드웨어가 아닌 비슷한 사양의 PC 또는 개발 키트에서 실행되었을 수 있다고 추측됩니다.

Gamescom에서의 토론에서는 2024년 2월의 잠재적인 출시 날짜가 언급되었지만 NateTheHate는 이 날짜가 Nintendo Switch XNUMX의 공식 공개인지 실제 출시인지에 대해 불확실성을 표명했습니다.

이전 버전과의 호환성에 관해서는 새 시스템이 원래 Nintendo Switch용으로 출시된 게임과 호환되는지 여부에 대한 확실한 정보가 없습니다.

이러한 세부 정보는 소문난 Nintendo Switch 2에 대한 흥미로운 정보를 제공하지만, 이 정보는 여전히 확인되지 않은 유출에 기초하고 있으므로 주의해서 접근하는 것이 중요합니다. 이러한 소문이 정확한지 여부는 시간이 지나야 알 수 있으며 팬들은 Nintendo 자체의 공식 발표를 간절히 기다리고 있습니다.

