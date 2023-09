매직: 더 개더링(Magic: The Gathering)의 커맨더 포맷 창시자 셸던 메너리(Sheldon Menery) 별세

트레이딩 카드 게임 매직: 더 개더링(Magic: The Gathering)의 가장 인기 있는 플레이 스타일인 커맨더(Commander)의 창시자인 셸던 메너리(Sheldon Menery)가 XNUMX년간의 암 투병 끝에 세상을 떠났습니다. Menery의 아내인 Grechin Melde는 Facebook을 통해 그의 평화로운 죽음을 발표했으며, 이후 테이블탑 게임 커뮤니티에서는 애도의 물결이 쏟아졌습니다.

커맨더(Commander)는 100명 이상의 플레이어가 독특한 XNUMX장 카드 덱과 단일 리더 캐릭터로 참여할 수 있는 매직의 멀티플레이어 형식입니다. 원래 XNUMX인용 게임으로 설계된 Commander는 보다 캐주얼한 게임 플레이 스타일을 제공하고 창의적인 표현을 장려합니다. Menery 자신은 상대방의 카드를 무기로 활용하는 "You Did This To Yourself"라는 시그니처 덱을 가지고 있었습니다.

커맨더 형식은 Menery가 군대에 복무하는 동안 접했던 EDH(Elder Dragon Highlander) 형식에서 발전했습니다. Magic Pro Tour의 고위 심사위원인 Menery는 EDH 변형을 개선하고 확장하는 데 중추적인 역할을 했으며 결국 The Commander Rules Committee로 알려진 형식의 관리 기관을 설립했습니다. 이 자원 봉사 조직은 Magic: The Gathering의 출판사인 Wizards of the Coast와 협력하여 규칙 조정, 금지된 카드 및 커맨더 형식의 새 카드에 대한 지침을 제공합니다.

Menery는 Commander를 경쟁적인 Magic과의 단절로 보고 친구들과 공유하고 즐길 수 있는 능력을 강조했습니다. 매직에 대한 그의 기여는 커맨더 형식을 넘어 확장되었습니다. 그는 심사위원 프로그램을 형성하는 데 중요한 역할을 했으며 레벨 5 경쟁 매직 심사위원을 역임했습니다. Menery는 또한 기사, 비디오 및 팟캐스트를 통해 자신의 전문 지식을 공유하는 다작 작가이자 콘텐츠 제작자였습니다.

Wizards of the Coast는 Sheldon Menery의 죽음에 깊은 슬픔을 표하고 그가 매직 커뮤니티에 크게 기여한 점을 인정했습니다. 그들은 Menery를 Magic: The Gathering 커뮤니티의 선구자, 영향력자, 존경받는 회원으로 칭찬했습니다. 그는 커맨더 형식에 대한 작업과 모든 배경의 플레이어에게 게임을 환영하고 즐거운 경험으로 만들기 위한 헌신을 통해 지속적인 유산을 남겼습니다.

Sheldon Menery가 매직 커뮤니티에 미친 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그는 친절함과 관대함, 그리고 게임에 대한 열정으로 기억될 것입니다. 그를 아는 사람들은 그의 상실을 깊이 느끼고 있으며, 그의 유산은 수많은 플레이어를 통해 계속 이어질 것입니다.

출처: 페이스북, 폴리곤