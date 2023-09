By

Mortal Kombat 1에는 JK Simmons, John Cena, Megan Fox 등 흥미로운 유명 인사들이 출연할 예정입니다. 그러나 게임에 가장 주목할만한 추가 사항 중 하나는 Johnny Cage로 카메오 출연하는 80년대 액션 스타 Jean-Claude Van Damme입니다. 시리즈 공동 창작자 Ed Boon은 Van Damme의 게임 내 모습을 온라인으로 공유하여 그의 캐릭터 외모를 공개했습니다.

흥미로운 마케팅 활동으로 Boon은 최근 First We Feast가 주최하는 YouTube 쇼 'Hot Ones'에 출연했습니다. 분은 14분간 출연하는 동안 닭 날개와 함께 다양한 매운 소스를 맛보며 Mortal Kombat 1과 시리즈의 역사에 대해 이야기했습니다. 이 비디오는 또한 5분 52초 지점에서 Van Damme의 캐릭터를 잠깐 엿보는 것을 포함하여 일부 게임 플레이 장면을 보여주었습니다. 클립에서 Van Damme은 공기를 펌핑하고 새를 뒤집으며 그의 어린 모습과 매우 흡사합니다.

Boon은 또한 Van Damme이 Mortal Kombat 1에 참여하여 시리즈가 어떻게 완성되었는지에 대한 흥미로운 이야기를 공유했습니다. 그는 이 게임이 약 30년 전 Jean-Claude Van Damme을 중심으로 한 게임을 만들려는 NetherRealm Studios의 실패한 시도에서 비롯되었다고 밝혔습니다. Van Damme의 초기 저항에도 불구하고 팀은 마침내 Van Damme의 참여를 확보하여 개발 팀에게 흥미로운 순간을 만들었습니다.

Johnny Cage 역의 Van Damme은 1월 19일 PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 및 PC용으로 출시되는 Mortal Kombat XNUMX 출시일 Kombat 팩 DLC의 일부가 될 것입니다.

