Google, 8월 2일 이벤트를 앞두고 Pixel 4 Pro 및 Pixel Watch XNUMX 공개

구글은 최근 8월 4일 행사를 앞두고 'The W8 is Almost Over'라는 제목의 티저 영상을 공유했다. 동영상은 Pixel 2 Pro와 Pixel Watch 8를 보여줍니다. 회사의 친숙한 XNUMX색 로고는 'oo'가 결합되어 XNUMX을 형성할 때까지 회전하며, SGE와 같은 생성 AI 기술과 일반적으로 관련된 파란색/녹색/보라색 팔레트를 표시합니다. 글을 쓰도록 도와주세요. 첨부된 캡션에는 이 부분에서 "기대감으로 만들어지는 주변 일렉트로 비트"가 재미있게 언급되어 있습니다.

그런 다음 티저 영상에서는 도자기/흰색 Pixel 8 Pro와 카메라 범프를 클로즈업하여 4월 2일에 선주문이 가능함을 보여줍니다. 또한 영상에서는 Pixel Watch XNUMX를 간략하게 보여줍니다. 동일한 밴드 커넥터와 돔형 디자인을 갖춘 이전 제품입니다. 특정 각도에서 보면 기기가 더 얇아졌는지는 영상을 통해 알 수 없습니다.

특히 픽셀워치2의 회전형 크라운 디자인은 XNUMX세대 모델에 비해 더 부드럽고 둥글게 보이는 반면, 스템은 더 얇아 보입니다. 스템 위에 위치한 측면 버튼도 덜 뚜렷해 보입니다.

티저 영상은 어울리는 도자기 색상의 Pixel Buds Pro와 Pixel 8 Pro의 또 다른 사진으로 마무리됩니다. 요약하자면, Google은 이번 이벤트에서 세 가지 제품을 선보일 것이며 두 가지는 완전히 새로운 출시 제품임을 명시적으로 밝혔습니다. 그러나 헤드폰에 대한 상당한 소프트웨어 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다.

