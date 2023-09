Google, 책임 있는 AI를 위한 디지털 미래 프로젝트 시작

By

구글이 연구자를 지원하고 인공지능(AI)을 위한 공공 정책 솔루션을 개발하는 것을 목표로 하는 이니셔티브인 디지털 미래 프로젝트(Digital Futures Project)를 공개했습니다. Google의 자선 단체인 Google.org는 AI 전문 지식을 연구하는 싱크탱크와 학술 기관에 보조금을 제공하기 위해 20천만 달러의 기금을 마련하고 있습니다. 이 프로젝트는 삶을 개선하고 복잡한 글로벌 과제를 해결하기 위한 AI의 잠재력을 다루는 동시에 공정성, 편견, 잘못된 정보, 보안 및 업무의 미래 문제도 고려하는 것을 목표로 합니다.

이 기금은 AI가 글로벌 보안에 미치는 영향, 기관 및 기업 보안 강화, AI가 노동에 미치는 영향 및 인력 전환, 생산성 및 경제 성장을 촉진하기 위한 정부 활용, 거버넌스 구조 등의 주제를 조사하는 독립적인 사상가를 지원할 것입니다. 책임 있는 AI 혁신을 촉진할 수 있습니다.

Digital Futures Fund의 첫 번째 수혜자에는 Aspen Institute, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future 등과 같은 저명한 조직이 포함됩니다. 이 기금은 전 세계 조직에 지원을 제공하는 것을 목표로 하며 앞으로 더 많은 정보를 공유할 것입니다.

“책임 있는 AI”라는 개념은 업계 관계자와 정부가 안전하고 윤리적인 AI 개발의 필요성을 강조하면서 최근 몇 년간 관심이 높아지고 있습니다. 이에 맞춰 OpenAI, 마이크로소프트, 앤트로픽(Anthropic), 구글이 만든 업계 기구인 프론티어 모델 포럼(Frontier Model Forum), 바이든 대통령이 AI 기업과 만나 자발적인 보호 장치를 마련하는 것, 유럽의 AI 관련 노력 등 다양한 AI 관련 이니셔티브가 시작됐다. AI 룰북.

Google의 디지털 미래 프로젝트 발표는 AI에 초점을 맞춘 미국 의회와의 비공개 회의에 앞서 발표되었습니다. 이 회의에서는 Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai 등과 같은 기술 리더들이 AI의 영향과 미래를 논의할 예정입니다.



