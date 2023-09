중국의 아이폰 사용 단속으로 애플의 시장 가치 하락

By

중국이 정부 관리들의 아이폰 사용을 단속하고 있다는 우려로 애플의 시장 가치가 200억 달러 하락했다. 이 소식은 Apple이 최신 스마트폰을 출시하기 전에 나온 것입니다. 이는 Apple이 판매량 기준으로 최대 스마트폰 제조업체로서 삼성을 능가하는 데 도움이 될 것으로 예상되었습니다. 그러나 베이징에서 정부 아이폰에 대한 규제가 보고되고 화웨이의 부활은 중국 시장에서 애플에게 심각한 도전이 되고 있습니다. 중국은 애플 매출의 약 XNUMX분의 XNUMX을 차지한다.

중국 내 애플의 운명을 둘러싼 불확실성으로 인해 애플 주가는 지난 이틀 동안 약 6% 하락했습니다. 투자자들은 이러한 제한이 회사의 향후 성과에 미치는 영향을 우려하고 있습니다. 중국은 Apple에게 중요한 시장이었으며, 중국에서 직면하는 모든 장애물은 Apple의 전반적인 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

중국의 정부 아이폰에 대한 규제와 애플의 시장 점유율 감소로 인해 애플과 화웨이 간의 경쟁이 다시 불붙고 있습니다. 화웨이의 부활은 애플의 업적을 무색하게 만들고 선도적인 스마트폰 브랜드로서의 위치에 도전하게 될 것입니다.

중국에서의 Apple의 도전 외에도 주목해야 할 다른 주요 뉴스 이벤트가 있습니다. 일본은 20분기 수정된 GDP 성장 수치를 발표할 예정이고, 인도는 조 바이든 미국 대통령 등 세계 지도자들이 참석하는 G75 정상회담을 주최한다. 몰디브 대통령 선거와 북한의 XNUMX주년 기념일도 주목할만한 지정학적 사건이다.

Apple이 글로벌 스마트폰 시장에서 입지를 유지하려면 중국에서 이러한 과제를 효과적으로 해결하는 것이 중요합니다. iPhone 사용에 대한 중국의 제한 조치와 Apple과 Huawei 간의 경쟁이 심화되면서 Apple의 시장 가치와 평판은 계속해서 영향을 받을 것입니다.

출처 :

– 기사: Alex Janiaud 및 Katie Martin의 “Good Morning and Welcome to Markets Live”(Financial Times)

– “중국의 iPhone 사용 단속으로 인해 Apple의 시장 가치에 그림자가 드리워졌습니다”(출처 기사)