Starfield에서 "첫 번째 접촉" 사이드 퀘스트 탐색

많은 기대를 모으고 있는 게임 Starfield는 놀라운 광경과 몰입도 높은 게임 플레이로 가득 차 있을 뿐만 아니라 플레이어에게 수행해야 할 수많은 퀘스트도 제공합니다. 지금까지 발견된 뛰어난 사이드 퀘스트 중 하나는 행성 주위의 궤도에 좌초된 개인들로 가득 찬 우주선과 관련된 "First Contact"입니다.

스타필드에서 "첫 번째 접촉" 퀘스트를 시작하려면 플레이어는 포리마 성계의 포리마 II로 여행해야 합니다. 그곳에서 그들은 시간과 장소를 초월한 ECS Constant의 승무원을 만나게 됩니다. Star Trek의 팬이라면 The Next Generation의 첫 번째 시즌에 나온 "The Neutral Zone" 에피소드와 유사점을 찾을 수 있습니다.

퀘스트를 시작하기 전에 "Unearthed"라는 또 다른 퀘스트의 두 번째 부분을 완료하는 것이 좋습니다. "First Contact"의 전제 조건은 아니지만 "Unearthed"를 완료하면 게임의 인류 역사에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 "First Contact"의 내러티브 경험을 향상시킵니다.

포리마 II의 궤도에 도착하면 플레이어는 좌초된 선박에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 데 도움을 요청하는 스기야마 지로라는 NPC로부터 메시지를 받게 됩니다. 플레이어가 우주선에 도킹하면 ECS Constant가 인류가 빛보다 빠른 여행을 발견하기 전에 지구에서 여행을 시작한 식민지 선박이라는 것을 알게 됩니다. 200년이 넘는 세월 동안 여러 세대가 포리마 II에 정착할 희망을 품고 배에서 살다가 멸망했습니다.

퀘스트를 진행하려면 플레이어는 Paradiso 리조트 플래닛사이드로 가서 이사회에 참석해야 합니다. 그 과정에서 그들은 ECS Constant에 살고 있는 다양한 승무원들과 교류할 기회를 갖게 될 것이며 심지어 아이들로 가득 찬 교실을 만날 수도 있을 것입니다.

회의실에 도착하면 플레이어는 Paradiso 경영진의 기업 계획을 목격하게 됩니다. ECS Constant 승무원이 Porrima II의 계약 하인이되도록하는 것, 승무원이 다른 살 곳을 찾을 수 있도록 함선에 중력 드라이브를 장착하는 것, 또는 전체 승무원을 죽이는 것입니다.

첫 번째 옵션을 선택하려면 플레이어는 특정 재료를 수집하고 선박의 선장을 설득해야 합니다. 두 번째 옵션은 Polvo 행성의 HopeTech로 이동하여 중력 드라이브를 얻은 다음 설치를 위해 ECS Constant를 준비하는 것입니다. 세 번째 옵션의 경우, 플레이어는 경영진이 영구적으로 죽을 수 없다는 것을 곧 깨닫게 될 것입니다.

"First Contact"는 플레이어를 풍부하고 역동적인 세계에 몰입시키는 Starfield의 매력적인 사이드 퀘스트 중 하나입니다. 흥미로운 스토리라인과 다양한 선택이 포함된 이 게임은 SF 장르의 팬들에게 몇 시간 동안 즐거운 시간을 선사합니다.

