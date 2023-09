세계 언어 및 디지털 인문학 모임이 아칸소 대학교로 돌아왔습니다

아칸소 대학교의 세계 언어 및 디지털 인문학 스튜디오는 디지털 인문학 모임의 재개를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 행사는 14월 4일 오후 5~XNUMX시 JB헌트센터에 위치한 스튜디오에서 진행됩니다.

개회식 DH Meet-Up에서는 세계언어문학문화학과 교수진 및 대학원생들이 세계문화와 디지털 기술을 결합한 프로젝트를 선보일 예정이다. 참석자들은 360도 사진, 고대 유적지의 대화형 가상 투어, 중세 프랑스어 학습을 위한 터치스크린 고문서학 수업, 교실에서의 디지털 도구의 혁신적인 사용 등 다양한 주제에 대한 프레젠테이션을 볼 수 있습니다.

행사가 끝난 후 WLDH 스튜디오에서 리셉션이 열릴 예정이며, 참석자들이 네트워크를 형성하고 발표된 프로젝트에 대해 더 자세히 논의할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

이달의 두 번째 DH Meet-Up은 28월 11일 오전 12시부터 오후 XNUMX시까지 진행됩니다. 이 모임에는 WLLC 학과의 교수진과 대학원생들이 참석하여 세계 문화와 디지털 기술을 결합한 미래 프로젝트에 대한 계획을 공유할 예정입니다. 여기에는 자금 조달, 잠재적 강좌 및 학습 단위에 대한 제안이 포함됩니다. 행사 종료 후 스튜디오에서 점심 식사를 제공합니다.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

– 아칸소 대학교 세계 언어, 문학 및 문화

