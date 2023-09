Massive Monster, 2023년 멜버른 국제 게임 주간에서 팝업 게임 아케이드 발표

Cult of the Lamb의 개발사인 Massive Monster는 2023년 멜버른 국제 게임 주간(MIGW) 동안 이용 가능한 특별 게임 아케이드에 대한 계획을 공개했습니다. 이번 전시회에서는 선별된 멜버른 지역 인디 게임을 선보일 예정입니다. 참석자들은 다양한 유명 스튜디오의 플레이 가능한 데모를 플레이할 수 있습니다.

팝업 게임 아케이드는 3년 8월 2023일부터 256월 XNUMX일까지 XNUMX Brunswick St, Fitzroy, Melbourne에서 대중에게 공개됩니다. 전시회는 멜버른 CBD 바로 외곽에 위치하며 게임 애호가들에게 최신 인디 게임을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

소개될 확정된 게임으로는 Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter 및 The Dungeon Experience가 있으며, 쇼에 앞서 더 많은 게임이 추가될 가능성이 있습니다. 공개 세션은 특정 시간에 열리며, 화요일~금요일 세션은 오후 12시~오후 5시, 토요일~일요일 세션은 오전 11시~오후 6시까지 진행됩니다.

이벤트 설명은 엄선된 인디 게임을 탐색하고 프리미어 데모와 독점 상품을 제공하도록 참석자들을 초대합니다. 이는 게이머와 제작자 모두가 이러한 흥미진진한 새 타이틀 뒤에 있는 개발 프로세스에 대해 연결하고 통찰력을 얻을 수 있는 기회입니다. 참석자들이 PAX로 가는 중이거나 단순히 PAX 주말을 일찍 시작하려는 경우 팝업 게임 아케이드는 꼭 봐야 할 경험입니다.

Massive Monster는 게임 전시 외에도 독점 상품과 게임 코드를 판매하는 선물 가게도 운영할 예정입니다. 또한 스튜디오는 업계 전문가를 위한 다양한 네트워킹 이벤트를 조직하여 같은 생각을 가진 사람들과 연결할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.

MIGW 2023 런칭 파티는 이미 매진되었지만 Massive Monster는 3년 2023월 XNUMX일 여성과 성별이 다양한 개인을 위한 무료 네트워킹 이벤트를 포함하여 일주일 내내 여러 가지 다른 이벤트를 계획했습니다.

멜버른 국제 게임 주간 2023은 30월 8일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 열릴 예정이며, 업계에 초점을 맞춘 다양한 공개 이벤트를 제공합니다. 일주일 동안 진행되는 이 흥미진진한 축하 행사는 참석자들에게 새로운 사람들과 소통하고 지역 및 국제 비디오 게임의 세계를 축하할 수 있는 수많은 기회를 제공할 것입니다.

