Star Trek: Infinite: 트레키 애호가와 전략 매니아를 위한 게임 체인저

Paradox Interactive와 Nimble Giant Entertainment가 힘을 합쳐 알파 및 베타 사분면에 혁명을 일으킬 게임을 출시했습니다. Star Trek: Infinite라는 제목의 이 새로운 우주 시뮬레이션은 Paramount Consumer Products의 라이선스를 받았으며 12년 2023월 XNUMX일 Mac 및 PC 사용자에게 제공될 예정입니다.

열렬한 우주 탐험가에게는 게임을 사전 주문하고 독점적인 혜택을 얻을 수 있는 기회가 있습니다. 여기에는 Star Trek: Lower Decks 유니폼 옵션, Second Contact 모드에서 소국을 위해 설계된 과학선인 USS Cerritos 이용 및 독점 클링온 고문 음성 라인이 포함됩니다.

프리미엄 경험을 위해 DDE(Digital Deluxe Edition)는 핵심 게임 그 이상을 제공합니다. 여기에는 디지털 아트북, 공식 사운드트랙, 그리고 Star Trek 세계의 클래식 음악이 포함된 게임 내 음악 팩이 포함되어 있습니다.

Star Trek: The Next Generation보다 수십 년 전을 배경으로 하는 Star Trek: Infinite에서는 플레이어가 자신이 선택한 세력인 United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union 또는 Klingon Empire를 제어할 수 있습니다. 플레이어는 은하 정치, 제국 경제를 경험하고 알려지지 않은 종과의 첫 접촉 시나리오에 참여하게 됩니다. 이 게임은 탐험할 새로운 스토리라인을 도입하는 동시에 Star Trek 지식에 충실합니다.

Star Trek: Infinite는 12년 2023월 XNUMX일 Mac 및 PC 사용자를 대상으로 출시될 예정입니다. 프랜차이즈 팬들은 Star Trek 세계에 몰입하고 은하계에서 자신만의 길을 개척하기를 기대할 수 있습니다. 게이머 여러분, 오래오래 번영하세요!

