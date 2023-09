인도 최고의 Rs 50,000 미만 스마트폰

By

스마트폰 예산이 50,000루피라면 선택할 수 있는 옵션이 많습니다. 귀하의 올바른 선택을 돕기 위해 기능, 성능 및 스타일을 고려하여 현재 이 가격대에서 사용할 수 있는 상위 5개 스마트폰을 최종 후보로 선정했습니다.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7은 Flipkart에서 50,000루피 미만의 가격으로 구입할 수 있으며 특정 신용 카드를 사용하면 가격이 훨씬 더 낮아질 수 있습니다. Google의 최신 Tensor G2 프로세서, 8GB RAM, 128GB 내부 저장소가 함께 제공됩니다. 이 전화기는 6.3Hz 주사율과 90니트 피크 밝기를 갖춘 1400인치 풀 HD+ OLED 디스플레이를 갖추고 있습니다. OIS가 포함된 50MP 기본 카메라와 12MP 초광각 카메라를 포함하여 높은 평가를 받은 카메라 시스템을 갖추고 있습니다. Pixel 7은 Material You 디자인 언어를 사용하는 최신 Android 13에서 실행됩니다.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G는 프리미엄 형제인 OnePlus 11 5G의 일부 기능을 차용하면서 뛰어난 가격 대비 가치를 제공합니다. 6.74인치 곡면 Fluid AMOLED 디스플레이, Snapdragon 8+ Gen 1 칩, 최대 16GB RAM 및 256GB 스토리지 옵션을 갖추고 있습니다. 이 전화기에는 OIS가 포함된 50MP 기본 카메라, 8MP 초광각 카메라 및 2MP 매크로 카메라가 있습니다. 또한 16MP 셀카 카메라와 오래 지속되는 5000mAh 배터리가 있습니다.

3. Nothing Phone(2): Nothing 브랜드의 최신 제품인 Nothing Phone(2)은 이전 모델보다 대폭 업그레이드되었습니다. LED 조명이 포함된 투명한 뒷면이 특징으로 심미성과 기능성을 모두 제공합니다. 전화기는 강력한 성능과 사용자 정의 옵션을 제공합니다.

이는 50,000 루피 미만 가격대에서 사용할 수 있는 몇 가지 옵션입니다. 귀하의 선호도와 요구 사항에 따라 이 예산 내에서 고급 기능, 성능, 스타일을 갖춘 더 많은 스마트폰을 찾을 수 있습니다.

