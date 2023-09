By

NHL(National Hockey League)과 NHL 네트워크는 올 액세스 프리시즌 다큐시리즈인 Behind The Glass의 네 번째 시즌을 위해 로스앤젤레스 킹스와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. NHL Productions와 협력하여 NHL Network에서 제작한 이 XNUMX부작 시리즈는 Stanley Cup 챔피언 Kings를 두 번이나 차지한 렌즈를 통해 NHL 프리시즌의 강렬함, 드라마 및 경쟁에 대한 비하인드 스토리를 제공합니다.

Behind The Glass의 다가오는 시즌에서는 킹스가 2023 NHL 글로벌 시리즈를 위해 호주 멜버른에서 애리조나 코요테를 상대로 남반구를 여행하는 모습을 담을 예정입니다. 이는 호주에서 진행되는 최초의 NHL 게임이 될 것이며 시리즈에 흥미를 더할 것입니다. 선수들은 마이크를 잡고 링크 밖에서 소개되며, 선수 명단에서 자리를 놓고 경쟁하고 정규 시즌 개막전을 준비하는 과정에서 팬들에게 비교할 수 없는 콘텐츠를 제공할 것입니다.

두 번의 연속 스탠리 컵 플레이오프 진출 이후 킹스는 조직에 대한 기대를 높였습니다. Behind The Glass는 팀의 부사장이자 총책임자인 Rob Blake와 수석 코치인 Todd McLellan이 훈련 캠프 전반에 걸쳐 팀을 이끌고 영원한 Stanley Cup 경쟁자에 대한 비전을 형성하는 과정에 초점을 맞출 것입니다. 이 시리즈는 또한 새로 인수한 센터 Pierre-Luc Dubois, 떠오르는 스타 Adrian Kempe 및 Kevin Fiala, 베테랑 핵심 선수 Anze Kopitar 및 Drew Doughty와 같은 주요 선수의 프로필도 소개합니다. 팀 회장인 Luc Robitaille는 왕이 된다는 것이 무엇을 의미하는지에 대한 독특한 통찰력을 제공할 것입니다.

Behind The Glass는 2018년에 처음으로 초연되었으며 팬들에게 New Jersey Devils의 눈을 통해 전례 없는 NHL 프리시즌의 모습을 보여줍니다. 그 이후로 이 시리즈에는 Philadelphia Flyers와 Nashville Predators가 등장했습니다. 올해 에디션에서는 호주 멜버른으로의 국제 여행을 통해 이해관계가 높아질 것입니다.

팬들은 해시태그 #BehindTheGlass를 사용하여 디지털 및 소셜 미디어 플랫폼에서 공유되는 Behind The Glass의 각 에피소드에서 독점 보너스 콘텐츠와 클립을 볼 수 있습니다. 또한 각 에피소드는 NHL의 YouTube 플랫폼에서 제공되어 팬들이 시리즈에 참여할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp는 팬들이 게임에 더 가까이 다가갈 수 있도록 하고 팀과 프리시즌에 대해 이전에는 볼 수 없었던 독특하고 새로운 관점을 제공할 것을 약속합니다. 전례 없는 접근성을 갖춘 이 다큐시리즈는 다가오는 NHL 시즌을 기대하는 팬들을 흥분시킬 것이 확실합니다.



