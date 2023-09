Barbie 디지털 출시일은 12월 XNUMX일로 설정되었습니다.

워너 브라더스(Warner Bros.)는 큰 기대를 모으고 있는 바비 영화가 12월 XNUMX일에 디지털 구매 또는 대여가 가능하다고 발표했습니다. 특히 극장 상영 시간이 짧아지는 추세와 극장 개봉 직후 스트리밍 플랫폼에서 영화를 볼 수 있는 추세를 고려할 때, 이 소식은 디지털 개봉을 간절히 기다려온 팬들에게 안도감을 주는 소식입니다.

영화는 디지털 개봉과 더불어 22월 XNUMX일부터 IMAX 극장에서도 상영될 예정이다. 이번 릴리스에는 완전히 새로운 크레딧 이후 장면이 포함되어 Barbie 팬들에게 즐거움을 더할 것입니다.

Warner Bros.는 디지털 릴리스에 30분 이상의 보너스 자료가 함께 제공될 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" 및 "It's a Weird World"와 같은 특집이 포함됩니다. 팬들은 영화와 함께 추가 Barbie 콘텐츠를 많이 즐길 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다.

그러나 현재 Max에서 언제 영화를 스트리밍할 수 있는지에 대한 정보는 없습니다. Warner Bros.는 접근 방식을 변경하여 이제 플랫폼에서 영화를 출시할 시기를 사례별로 결정하며 Barbie가 언제 Blu-ray 또는 DVD로 구매할 수 있는지에 대한 세부 정보는 없습니다.

디지털 개봉일 발표는 영화 관람 기회를 간절히 기다려온 바비 팬들 사이에 설렘을 불러일으켰다. 팬들이 디지털 방식으로 구매하거나 Max에서 출시될 때까지 기다릴지는 아직 알 수 없습니다. 그동안 Barbie의 출시와 Barbie가 팬들에게 제공할 모든 추가 콘텐츠에 대한 기대가 계속 커지고 있습니다.

출처 :

– Warner Bros.가 Decider에게 보내는 확인 이메일.