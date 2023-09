발더스 게이트 3에서 살인 없이 민타라를 모집하는 방법

By

Baldur's Gate 3에서 인기 있는 NPC 중 하나는 Absolute에 충성을 맹세한 다크 엘프 Minthara입니다. 많은 플레이어들이 그녀를 낭만적인 동료로 영입하고 싶어 했지만, 그러기 위해서는 많은 살인이 수반되는 퀘스트를 완료해야 했습니다. 그러나 한 영리한 플레이어는 생명을 잃지 않고 민타라를 모집할 수 있는 방법을 발견했습니다.

일반적으로 민타라를 당신 편으로 만들려면 그녀가 제공하는 에메랄드 숲의 모든 사람을 학살하라는 퀘스트를 완료해야 합니다. 이것은 Minthara의 고블린 군대의 도움을 받아 Tieflings 및 Druids와의 피투성이의 만남을 포함합니다. 그러나 Reddit 사용자 Wulfrinnan은 Minthara를 "순수하게" 모집하는 방법을 공유했습니다.

Wulfrinnan의 방법에 따르면 먼저 Mol 갱단의 Tiefling 아이들에게 Druid 우상을 훔치는 것에 대해 이야기해야합니다. 그런 다음 의식이 진행되는 것을 막기 위해 은밀하게 우상을 훔치십시오. 이것은 Tieflings와 Druids 사이의 싸움을 촉발할 것이며, 여기서 당신은 도망치거나 몰래 빠져나가야 합니다. 그 후, 민타라에게 숲의 위치를 ​​보고하고, 둘 다 돌아오면 수비병들이 모두 죽은 것을 발견하게 될 것입니다. 이를 통해 게임 후반에 누구도 죽이지 않고도 Minthara를 모집할 수 있습니다.

이 방법은 표면적으로는 무해해 보일 수 있지만 여전히 조작과 속임수가 수반된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 Star Wars: Knights of the Old Republic과 같은 다른 RPG에서 도덕적으로 모호한 유사한 선택을 연상시킵니다. 그러나 손을 깨끗하게 유지하려는 캐릭터로 플레이하고 싶다면 이 방법이 Baldur's Gate 3에서 유용한 회피가 될 수 있습니다.

