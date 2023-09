Apple TV Plus, Monarch: Legacy of Monsters 예고편으로 Godzilla에 도전하다

Apple TV Plus는 Monarch: Legacy of Monsters의 첫 번째 예고편을 공개하며 연속 히트 프로그램을 이어가고 있습니다. 이 시리즈는 애플이 고질라의 세계로 진출한 것을 의미하며, 인기 몬스터 프랜차이즈를 정말 훌륭하게 TV에 각색할 것을 약속합니다.

Monarch: Legacy of Monsters는 Lionsgate의 MonsterVerse를 배경으로 하며, 2014년 Godzilla 재부팅으로 시작되었으며 Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, Godzilla vs. Kong과 같은 영화가 포함되어 있습니다. 프랜차이즈가 내년에 극장으로 돌아오기 전에 TV 시리즈는 고질라의 배경 이야기에서 공백을 메우는 것을 목표로 합니다.

이 이야기는 어린 시절 와이어트 러셀(Wyatt Russell)이 연기한 육군 장교 리 쇼(Lee Shaw)와 이전 버전으로 커트 러셀(와이어트의 아버지)을 따릅니다. Lee는 괴물 조직인 Monarch와 함께 일하며 나중에 자신이 목격한 위험에 대해 세상에 경고하려고 합니다. 이씨와 함께 남매가 모나크에 대한 비밀을 밝혀내면서 음모에 또 다른 흥미를 더해줍니다.

쇼의 줄거리에 대한 많은 세부 사항은 공개되지 않았지만 예고편은 시각적 및 규모 측면에서 확실히 인상적입니다. Monarch: Legacy of Monsters는 인상적인 몬스터, 스릴 넘치는 세트 피스, 매혹적인 고질라 클로즈업을 선보이는 MonsterVerse 영화의 장엄함과 동등한 것으로 보입니다.

Apple은 이 장대한 시리즈를 생생하게 구현하는 데 비용을 아끼지 않았습니다. 전시된 생산 가치는 사랑받는 고질라 프랜차이즈에 대한 정의를 실현하겠다는 약속을 나타냅니다. 실망할 가능성은 항상 있지만, 지금까지 본 내용에 따르면 2023년 최고의 TV 프로그램 중 하나가 될 가능성이 있습니다.

Monarch: Legacy of Monsters는 17월 XNUMX일 Apple TV Plus에서 첫 방송될 예정입니다.

