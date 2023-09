Tata Play Binge, 인도 Apple TV+와 파트너십 체결

인도 채널 통합업체인 Tata Play Binge는 인기 시리즈와 오리지널 영화를 인도 시장에 선보이기 위해 Apple TV+와의 협력을 발표했습니다. 이번 파트너십은 인도에서 Apple TV+에 대한 최초의 파트너십입니다.

이번 콜라보레이션을 통해 인도 시청자들은 '테드 올가미', '슈링킹', '사일로', '하이잭', '파운데이션', '테헤란', '서번트', '플라토닉', '파운데이션' 등 다양한 시리즈를 접할 수 있게 됐다. '세브란스', '더 모닝 쇼', '나쁜 자매들', '느린 말들', '선사시대 행성'. 또한, “CODA”, “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “Ghosted”, 그리고 최근 개봉된 “The Beanie Bubble”을 포함한 Apple 오리지널 영화도 플랫폼에서 감상할 수 있습니다.

출시를 기념하기 위해 볼리우드 슈퍼스타 사이프 알리 칸(Saif Ali Khan)과 카트리나 카이프(Katrina Kaif)가 출연하는 광고 캠페인이 시작되었습니다. 이번 협력을 통해 인도 시장에서 Apple TV+의 영향력이 더욱 확대되고 인도 시청자에게 다양한 콘텐츠를 제공할 것으로 기대됩니다.

Apple TV+에서 이미 시청 가능한 시리즈와 영화 외에도 이 플랫폼은 인도에서 새로운 오리지널 영화도 출시할 예정입니다. 곧 개봉될 개봉작으로는 레오나르도 디카프리오, 로버트 드니로, 릴리 글래드스톤이 주연을 맡은 마틴 스콜세지 감독의 '꽃달의 킬러', 헨리 카빌, 샘 록웰, 브라이스 달라스 하워드가 출연한 스파이 스릴러 '아가일', 리들리 스콧이 주연을 맡은 '나폴레옹' 등이 있다. 호아킨 피닉스(Joaquin Phoenix)와 조셉 코신스키(Joseph Kosinski)가 브래드 피트(Brad Pitt)와 함께한 제목 없는 Formula One 경주 특집입니다.

Tata Play Binge와 Apple TV+의 협력은 인도의 스트리밍 환경을 재정의하여 인도 시청자에게 더 넓은 범위의 콘텐츠 선택을 제공할 예정입니다.

Nippon TV, MIPCOM Rights Market에서 새로운 형식 공개

"Shark Tank"와 같은 인기 형식의 일본 창시자인 Nippon TV는 다가오는 프랑스 MIPCOM 권리 시장에서 XNUMX개의 새로운 자산을 출시할 예정입니다. 이러한 속성에는 학교 교사가 자신을 지붕에서 밀어낸 미스터리를 밝히기 위해 시간을 거슬러 올라가는 "The Greatest Teacher"라는 스크립트 형식이 포함됩니다.

대본 범죄 드라마와 대본 수사 대결을 결합한 '용의자 온 더 세트', 연예인을 두고 친구들이 경쟁하는 스튜디오 기반 게임쇼 '친구 5명, 부탁 5명!' 등 두 가지 무대본 포맷도 공개된다. 친구.

또한 Nippon TV는 24만 부 이상 판매된 인기 시대 미스터리 시리즈를 각색한 애니메이션 타이틀인 "The Apothecary Diaries"를 선보일 예정입니다.

Nippon TV의 글로벌 비즈니스 담당 수석 부사장인 Nishiyama Mikiko는 생산 및 유통 역량을 강화하겠다는 회사의 의지를 표명했습니다. Nippon TV는 일본에서 제작 및 방송되는 파트너십과 파일럿 버전을 통해 오리지널 프로그램을 제작하고 국제 시장에서 시리즈 각색을 모색하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Nippon TV의 이러한 새로운 형식은 일본과 전 세계 시청자에게 독특하고 매력적인 콘텐츠를 제공할 것을 약속합니다.

Black Mandala, "What Lurks Beneath"에 대한 전 세계 판매권 획득

뉴질랜드에 기반을 둔 장르영화 전문업체 블랙 만다라(Black Mandala)가 액션 호러 스릴러 'What Lurks Beneath'의 전 세계 판매권을 확보했습니다. 제이미 베일리(Jamie Bailey)가 감독한 이 영화는 핵 분쟁과 제XNUMX차 세계 대전의 위기에 처한 해군 잠수함 승무원을 중심으로 진행됩니다. 정체를 알 수 없는 나체 여성 밀항자가 나타나자 그녀가 러시아 잠입자일지도 모른다는 의심으로 긴장감이 고조된다. 그러나 그들은 곧 그녀가 훨씬 더 위험한 존재라는 것을 알게 됩니다.

"What Lurks Beneath"의 출연진에는 Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek 및 신인 Dela Reilley가 포함됩니다. 이 영화는 뉴욕주에서 열린 Buffalo Dreams Fantastic Film Festival에서 세계 초연되었습니다.

FilmCore의 Mem Ferda가 제작하고 Bailey's Into Frame Films와 제휴하여 Dystopian Films의 Ken Bressers가 총괄 프로듀싱한 "What Lurks Beneath"는 장르 영화 애호가들에게 스릴 넘치고 강렬한 영화적 경험을 선사합니다.

앨런 카(Alan Carr)는 BBC 퀴즈 쇼 “Picture Slam”을 진행합니다.

"RuPaul's Drag Race UK" 심사위원이자 "인테리어 디자인 마스터 발표자"인 Alan Carr가 BBC 퀴즈 쇼 "Picture Slam"의 진행자 역할을 맡습니다. 각 라운드마다 두 명의 참가자로 구성된 세 팀에게 다양한 주제의 사진이 가득한 보드가 제공됩니다. 팀은 시계와 대조하여 사진을 정확하게 식별해야 합니다. 정답이 있는 전체 보드를 지우면 팀에 현금 보너스가 제공됩니다.

결선 진출팀은 모든 사진의 이름을 정확하게 지정할 경우 £10,000($12,500)의 상금을 받을 수 있는 기회를 갖게 됩니다. "Picture Slam"은 시청자가 자신의 지식을 테스트하고 상당한 상금을 놓고 경쟁할 수 있도록 흥미롭고 빠르게 진행되는 퀴즈 쇼 형식을 제공합니다.

출처 :

– [출처 1]

– [출처 2]

– [출처 3]

– [출처 4]