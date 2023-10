무생물 시스템에 대한 진화 원리의 적용

By

과학자와 철학자로 구성된 팀은 자연 선택에 기초한 다윈의 진화론이 무생물 시스템에도 적용될 수 있다고 제안했습니다. 그들은 광물, 별 내부의 변화, 허리케인과 같은 다양한 시스템이 다양한 방식으로 함께 모일 수 있는 여러 구성 요소로 구성되어 있다고 제안합니다. 이러한 구성 중 일부는 지속되지만 일부는 그렇지 않습니다.

연구자들은 무생물 시스템에서 특정 형태의 지속성은 다윈주의 진화론의 "적자 생존"과 유사한 선택 압력에 의해 지배된다고 주장합니다. 그들은 이 제안이 광물과 같은 정적 시스템뿐만 아니라 허리케인, 별, 심지어 생명 자체와 같은 동적 시스템까지 확장된다고 믿습니다. 그들의 작업 이전에는 시간이 지남에 따라 생물 및 무생물 시스템에서 관찰되는 복잡성이 증가하는 것을 설명하는 법률이 없었습니다.

국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences) 저널에 발표된 연구에서 연구자들은 진화하는 시스템에 적용되는 세 가지 선택 압력, 즉 안정성, 참신함, 기본 프로세스를 지속하는 능력을 확인했습니다. 그들은 하나 이상의 기능에 대해 다양한 구성이 선택되면 시스템의 기능 정보가 증가한다고 제안합니다.

저자들은 이 새로운 법칙이 우주에 대한 기능적 관점을 제공한다고 믿습니다. 이는 새로운 환경적 특징에 대응하여 새로운 기능이 어떻게 나타날 수 있는지와 같은 중요한 관계를 강조합니다. 이는 우리 자신의 생물권의 진화와 우리가 촉진하거나 손상시키는 기능에 대한 성찰적인 질문을 촉발합니다.

밀란 치르코비치(Milan Ćirković) 교수와 같은 일부 전문가들은 이 연구가 우주생물학, 시스템 과학, 진화론에 대한 귀중한 추가 자료라고 생각하는 반면, 마틴 리스(Martin Rees) 교수를 포함한 다른 전문가들은 회의적입니다. Rees는 무생물 세계에서 다양한 물질, 환경, 구조의 출현이 반드시 다윈의 선택과 유사한 새로운 기본 원리를 필요로 하는 것은 아니라고 주장합니다.

