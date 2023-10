옐로스톤 국립공원에서 증기선 간헐천의 장엄한 분출을 목격하다

By

옐로스톤 국립공원(Yellowstone National Park)의 스팀보트 간헐천(Steamboat Geyser)의 분출은 많은 방문객들이 경험하고 싶어하는 놀라운 광경입니다. Kathleen Rynkiewicz-Stuby는 최근 세계에서 가장 높은 활성 간헐천이 분출하여 뜨거운 물과 증기를 최대 400피트 높이까지 분출했을 때 이 광경을 목격할 수 있는 놀라운 기회를 가졌습니다. 그녀는 제트 엔진을 연상시키는 소리와 함께 간헐천에서 강제로 배출되는 숨막히는 증기 기둥을 보여주는 이벤트 영상을 포착했습니다.

Norris Geyser Basin에 위치한 Steamboat Geyser는 현재 기록된 가장 활동적인 기간에 있습니다. Old Faithful의 예측 가능한 폭발과 달리 Steamboat의 폭발은 예측하기가 매우 어렵기 때문에 목격하기 어려운 현상입니다. 그러나 방문객들이 Steamboat의 모든 영광을 볼 가능성을 높이기 위해 주의할 수 있는 표지판이 있습니다.

연구 지구물리학자이자 Yellowstone Volcano Observatory의 책임 과학자인 Mike Polish는 전형적인 스팀보트 폭발의 여러 단계를 설명했습니다. 수상 단계로 알려진 초기 단계는 몇 분 동안 지속되며 물이 300~400피트 높이까지 솟아오릅니다. 이후 간헐천은 증기 단계로 들어가며 강도가 감소하면서 최대 24시간까지 지속될 수 있습니다. Rynkiewicz-Stuby가 촬영한 영상은 분출의 증기 단계를 포착했으며, 이는 수상 단계가 끝난 직후에 촬영되었음을 나타냅니다.

옐로스톤의 각 간헐천은 고유한 성격과 분출 일정을 가지고 있습니다. Old Faithful은 정기적으로 분출하는 반면 Steamboat의 분출은 완전히 무작위입니다. 과학자들은 스팀보트의 예측 불가능성은 Old Faithful이나 Lone Star Geyser와 같은 간헐천과 달리 주변 환경과의 격리가 부족하기 때문일 수 있다고 추측합니다. 광범위한 연구에도 불구하고 Steamboat와 같은 불규칙한 간헐천과 Old Faithful과 같은 예측 가능한 간헐천 간의 차이를 포함하여 간헐천 폭발의 메커니즘은 여전히 ​​미스터리로 남아 있습니다.

Steamboat의 미래 폭발에 관해서는 확실하게 예측하는 것이 불가능합니다. 이는 특정 순간에 일어날 수도 있고 다음 폭발이 일어나기까지 몇 년이 걸릴 수도 있습니다. 다행스럽게도 Steamboat는 현재 그 어느 때보다 활발한 활동을 펼치고 있습니다. 2023년에는 간헐천이 이미 XNUMX번 분출해 전년도에 비해 활동이 증가했습니다. 그러나 이러한 높은 활동 기간의 이유는 아직 알려지지 않았습니다.

과학자들은 스팀보트의 빈번한 폭발의 원인을 밝히기 위해 연구를 수행했지만 확실한 답은 나오지 않았습니다. 간헐천 배관 시스템의 변화와 강수량, 지진, 지하수 수준과 같은 외부 요인이 잠재적인 설명으로 간주되었습니다. 그럼에도 불구하고 간헐천의 복잡한 역학을 완전히 이해하려면 훨씬 더 많은 연구가 필요합니다.

최근 폭발이 급증했음에도 불구하고 Steamboat의 빈도는 지난 몇 년 동안 감소하고 있습니다. 20년에는 2021번, 11년에는 2022번의 폭발이 있었지만 2023년 말에는 10번의 폭발만 일어날 것으로 예상된다. 2019년과 2020년에 폭발이 최고조에 이르렀다가 이후 감소하는 이유는 여전히 불확실합니다.

스팀보트 폭발을 목격할 가능성을 높이려면 방문객들은 임박한 활동의 ​​징후를 경계해야 합니다. 수 피트에서 수십 피트 범위의 물 폭발과 함께 소규모 폭발 사건이 증가하는 것은 대규모 폭발이 다가오고 있음을 나타냅니다. 그러나 이러한 작은 폭발은 지속적이고 심각한 폭발이 발생하기 전에 며칠 또는 몇 주 동안 지속될 수 있습니다. 또한 대규모 폭발이 발생하는 동안 Steamboat는 인근 Cistern Spring의 배수를 수행하는 것으로 알려져 있습니다.

스팀보트 폭발에 대한 명확한 시간표는 없지만, 적절한 시간에 적절한 장소에 있으면 놀랍고 잊을 수 없는 경험을 제공할 수 있습니다. 운 좋게 장엄한 폭발을 목격하든, 다음 화산 폭발을 참을성 있게 기다려야 하든, 스팀보트 간헐천의 경외심을 불러일으키는 힘은 계속해서 옐로스톤 국립공원 방문객을 사로잡고 있습니다.

정의 :

간헐천: 간헐천은 지하 화산 활동으로 인해 간헐적으로 물과 증기를 공기 중으로 분출하는 온천입니다.

간헐천은 지하 화산 활동으로 인해 간헐적으로 물과 증기를 공기 중으로 분출하는 온천입니다. 스팀보트 간헐천: 스팀보트 간헐천(Steamboat Geyser)은 세계에서 가장 높은 활성 간헐천이며 옐로스톤 국립공원에 위치해 있습니다.

스팀보트 간헐천(Steamboat Geyser)은 세계에서 가장 높은 활성 간헐천이며 옐로스톤 국립공원에 위치해 있습니다. 오래된 신자: 올드 페이스풀(Old Faithful)은 옐로스톤 국립공원(Yellowstone National Park)에 있는 유명하고 예측 가능한 간헐천으로 약 90분마다 분출합니다.

올드 페이스풀(Old Faithful)은 옐로스톤 국립공원(Yellowstone National Park)에 있는 유명하고 예측 가능한 간헐천으로 약 90분마다 분출합니다. 옐로스톤 화산 관측소: 옐로스톤 화산 관측소(Yellowstone Volcano Observatory)는 옐로스톤 국립공원의 화산 활동과 지진 활동을 모니터링하는 과학 연구 센터입니다.

