위성 폐기: 우주에서 점점 커지는 환경 문제

수명이 다한 위성은 우주국에 딜레마를 안겨준다. 이 우주선을 폐기하는 현재 방법은 우주선을 궤도에 남겨두거나, 작동 위성에서 멀리 떨어진 묘지 궤도로 끌어올리거나, 대기 재진입을 위해 지구를 향해 다시 보내는 것입니다. 그러나 퍼듀대학교(Purdue University)와 NOAA의 연구원들이 실시한 최근 ​​연구에 따르면 대기 재진입에는 결과가 없는 것은 아닙니다.

전통적으로 대기 재진입은 저궤도(LEO)에 위성을 배치하는 신뢰할 수 있는 방법으로 간주되어 왔습니다. 최근 몇 년 동안 LEO가 위성으로 인해 점점 더 혼잡해짐에 따라 이 폐기 방법이 더욱 대중화되었습니다. 그러나 미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 연구에 따르면 대기 재돌입으로 인해 지구 대기의 상부가 기화된 우주선 잔해로 오염되고 있음이 밝혀졌습니다.

연구팀은 대기권에 진입한 운석에 의해 남겨진 이온 구름의 구성이 변화하는 것을 발견했습니다. 그들은 대기권에 재진입하는 우주선의 수가 증가함에 따라 이러한 입자의 화학적 지문 변화가 잠재적으로 발생한다는 사실을 발견했습니다. 연구진은 이번 발견을 확인하기 위해 비행기에 장비를 부착하고 알래스카와 미국 대륙 위 약 12마일 상공의 대기를 직접 측정했습니다.

연구 결과에 따르면 대기 중 리튬, 알루미늄, 구리, 납, 마그네슘, 나트륨을 포함한 상당한 금속 농도가 위성 재진입과 밀접하게 추적되는 것으로 나타났습니다. 또한, 연구진은 오존층을 보호하는 역할을 하는 에어로졸 입자 중 10%에 알루미늄이 포함되어 있다는 사실도 관찰했습니다.

이러한 발견이 환경과 기후 변화에 미치는 전체적인 영향은 아직 불분명하지만, 연구자들은 이것이 인간의 우주 비행이 지구에 미치는 중대한 영향을 강조한다고 믿고 있습니다. 대기 중 금속 농도 증가의 결과를 이해하는 것은 오존층과 지구 표면의 생명체에 대한 잠재적 위험을 평가하는 데 중요합니다. 위성 처리 방법이 환경에 미치는 영향을 완전히 이해하고 지구 대기 오염을 완화하기 위해 대체 전략을 모색해야 하는지 여부를 결정하려면 추가 연구가 필요합니다.

출처 :

– 제목: 위성 폐기 방법과 지구 대기에 미치는 영향

– 출처: 국립과학원회보

– 정의: 저궤도(LEO)는 대부분의 위성과 국제 우주 정거장이 있는 지구 표면에서 약 2000km 이내에 있는 우주 지역입니다.

– 정의: 대기 재진입은 우주선이나 위성이 임무를 완료하거나 작동 수명이 끝난 후 지구 대기권에 진입하는 과정입니다.