우리 발 아래의 소리: 음향 패턴을 통해 드러나는 암석 안정성

MIT 연구원들은 암석에서 방출되는 소리가 암석의 안정성에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 연구팀은 실험실에서 암석에 다양한 압력을 가함으로써 다양한 깊이와 강도에서 다양한 음향 패턴, 즉 "지문"이 나타나는 것을 발견했습니다. 예를 들어, 대리석 샘플은 낮은 압력에서 저음의 "붐"을 방출하는 반면, 압력이 높을수록 높은 음의 딱딱거리는 소리가 발생했습니다. 이러한 음향 패턴은 과학자들이 지진이나 폭발이 일어나기 쉬운 지구 표면 아래의 불안정한 지역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. Proceedings of the National Academy of Sciences에 발표된 이 연구는 암석의 거동을 이해하는 것이 중요한 지열 에너지 시추 분야에도 잠재적으로 응용될 수 있습니다.

지각은 다양한 수준의 강도와 안정성을 지닌 사과 껍질에 비유되는 경우가 많습니다. 표면 근처의 암석은 부서지기 쉽고 쉽게 부서지는 반면, 더 깊은 곳에 있는 암석은 엄청난 압력과 열로 인해 흐를 수 있습니다. 암석이 취성과 연성의 특성을 모두 나타내는 "취성에서 연성으로의 전이"를 이해하는 것은 지구의 암석권 강도를 연구하고 지진을 예측하는 데 중요합니다. 균열, 틈, 기공과 같은 암석 내의 미세한 결함에 대한 연구를 통해 연구자들은 이러한 전환에 대한 통찰력을 얻기를 희망합니다.

초음파는 특정 방식으로 결함을 반사하고 반사하는 음파를 암석에 보냄으로써 암석 내의 미세한 결함을 매핑하는 데 사용되었습니다. 이 접근법은 암석 내의 결함 패턴에 대한 귀중한 정보를 제공했습니다. 실험에서 미켈란젤로의 다비드상에 사용된 것과 동일한 재료인 카라라 대리석 원통형에 극심한 압력이 가해졌습니다. 초음파 펄스가 샘플을 통해 전송되었고 결과적인 음향 패턴이 기록되었습니다. 연구자들은 이러한 음향 패턴이 암석에 가해지는 압력에 따라 변한다는 것을 발견했습니다.

음향학을 통해 암석을 연구하는 이 혁신적인 방법은 지질학자들이 다양한 깊이와 압력에서 암석의 움직임을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지진과 폭발을 예측하는 능력을 향상시키고 지열 시추 작업을 지원할 수 있는 잠재력이 있습니다. 이 분야의 추가 연구는 암석 안정성의 기초 과학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 세상을 더 나은 곳으로 만드는 데 기여할 수 있습니다.

– 원본 기사: Jennifer Chu, MIT News Office