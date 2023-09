시몬스 재단, 독립상 수상자 발표

시몬스 재단(Simons Foundation)은 멘토링 교육에서 독립 연구직으로 전환하는 연구자를 지원하는 권위 있는 독립상(Independent Awards) 수상자 13명을 공개했습니다. 각 연구원은 연봉 $85,000와 연간 $10,000의 자원 및 전문 개발 수당을 포함하여 최대 600,000년간 박사후 과정 지원을 받게 됩니다. 종신직 교수직을 취득하면 펠로우들은 XNUMX년에 걸쳐 총 $XNUMX의 보조금을 받게 됩니다.

세 가지 독립상 프로그램은 SCGB(Simons Collaboration on the Global Brain), SCPAB(Simons Collaboration on Plasticity and Aging Brain) 및 SFARI(Simons Foundation Autism Research Initiative)를 통해 제공됩니다. 이 프로그램은 연구 독립성을 향한 전환에 동료들을 참여시키는 것을 목표로 합니다.

SCGB와 SCPAB를 통해 제공되는 독립 전환(TTI) 상은 신경과학 연구자들에게 지원을 제공합니다. SCGB TTI 상은 신경 코딩 및 역학을 이해하기 위해 단일 세포 해상도에서 대규모 회로를 조사하는 데 중점을 두고 있으며, SCPAB TTI 상은 질병이 없는 인지 노화에 대한 신경과학에 중점을 두고 있습니다. 두 프로그램 모두 장애 및 불리한 배경을 가진 사람들을 포함하여 신경과학 분야에서 소외된 집단의 개인에게 열려 있습니다.

SFARI 독립을 위한 연결(BTI) 상은 유전학, 분자 메커니즘, 회로 및 시스템, 임상 과학 등 자폐증 과학의 다양한 측면을 연구하는 다양한 배경의 지원자를 받아들입니다. SFARI는 역사적으로 과소 대표되거나 배제된 그룹의 지원을 권장합니다.

세 가지 프로그램의 모든 펠로우는 학습 커뮤니티의 일원이 되어 전문성 개발 및 커뮤니티 구축 활동에 참여하게 됩니다. 이들은 워크숍에 참여하고, Simons 재단 과학자 및 직원의 지원을 받고, 지정된 외부 멘토를 만나고, Simons 재단 조사관 회의 및 독립상 수련회에 직접 참석하게 됩니다.

2024년 독립상 신청 기간은 10년 2023월 XNUMX일에 시작됩니다. 수상에 대한 자세한 내용은 시몬스 재단 독립상 정보 페이지를 방문하세요.

정의 :

SCGB: 글로벌 두뇌에 대한 Simons의 협력

SCPAB: 가소성과 노화된 뇌에 관한 Simons의 협력

SFARI: 사이먼스 재단 자폐증 연구 이니셔티브

출처 :

– [사이먼스 재단](simonsfoundation.org/independent-awards.html)