인간이 생명나무의 여러 가지를 잃게 만든다는 연구 결과가 나왔습니다

새로운 연구에서는 인간 활동으로 인한 여섯 번째 대량 멸종의 위협에 대해 경고하면서, 인간이 “생명나무”의 가지 전체를 잃게 만들고 있다고 지적합니다. 미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 이 연구는 개별 종이 아닌 전체 속의 멸종을 조사한다는 점에서 독특합니다.

연구자들은 척추동물(어류 제외)에 초점을 맞춰 연구한 5,400개 속 중 73개가 지난 500년 동안 멸종되었으며, 이들 중 대부분이 지난 XNUMX세기 동안 사라졌다는 사실을 발견했습니다. 이 멸종률은 화석 기록의 추정치를 바탕으로 예상되는 것보다 훨씬 높습니다.

서식지 파괴, 남획, 사냥과 같은 인간 활동이 멸종 위기의 주요 원인으로 확인되었습니다. 한 속(genus)의 손실은 전체 생태계에 광범위한 결과를 초래할 수 있습니다. 이번 연구의 공동 저자인 Gerardo Ceballos는 상황의 긴급성을 강조하며 "우리가 걱정하는 것은... 우리가 너무 빨리 물건을 잃어가고 있다는 것입니다. 이는 우리에게 이것이 문명 붕괴의 신호가 된다는 것입니다."라고 말했습니다.

모든 전문가들은 현재의 멸종 속도가 놀라운 수준이라는 점에 동의하지만, 이것이 여섯 번째 대량 멸종에 해당하는지 여부는 논쟁의 여지가 있습니다. 과학자들은 대량멸종을 단기간에 생물종의 75%가 사라지는 것으로 정의합니다. 하와이 대학의 생물학자인 로버트 카위(Robert Cowie)는 이 정의를 사용하여 여섯 번째 대량멸종은 아직 발생하지 않았다고 말합니다.

그러나 생명나무의 가지 전체가 사라졌다는 연구 결과는 상황의 심각성을 강조합니다. 이번 연구는 생물다양성을 보존하고 인류의 미래를 보호하기 위한 조치의 긴급한 필요성을 보여줍니다.

