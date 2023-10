행성 보호 지침 확장의 중요성

By

한 과학자 그룹은 외계 표면의 생물학적 오염뿐만 아니라 화학물질 및 물질에 의한 오염을 방지하기 위해 국제 지침의 확대를 요구하고 있습니다. 현재 화성으로 향하는 우주선을 소독하고 미생물을 운반하지 않도록 하는 조치가 취해지고 있습니다. 그러나 지구에 유입되는 화학 물질과 물질로 인한 잠재적인 위협에 대해서는 관심이 덜 쏠립니다. 로프, 방열판, 낙하산을 포함하는 이전 임무의 잔해도 화성 표면 전체에 흩어져 있습니다.

우려되는 점은 이러한 물질에 화성의 잠재적 생명체에 해를 끼칠 수 있는 위험한 화학 물질이 포함되어 있을 수 있다는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해 미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 의견서에서는 화성으로 보낼 물질과 화학물질에 대한 포괄적인 위험 평가를 수행할 것을 제안합니다. 이는 관련 위험을 이해하는 데 도움이 되고 강력한 행성 보호 지침 개발을 가능하게 합니다.

저자는 화성을 미생물을 포함하여 화성인의 소유로 인식하고, 의도치 않게 화성의 생명체 탐색을 훼손하는 일을 피해야 할 필요성을 강조합니다. 그들은 화학물질과 물질에 의한 오염을 포함하도록 지침을 확장함으로써 과학자들이 화성 환경에 대한 잠재적인 피해로부터 집단적으로 보호할 수 있다고 믿습니다.

이러한 접근 방식은 행성 간 임무에 대한 새로운 표준을 확립할 수 있는 독특한 기회를 제공하고 환경 화학, 우주 생물학 및 행성 보호 공동체 간의 협력의 중요성을 강조합니다. 협력함으로써 그들은 지구와 화성을 모두 보호하고 향후 탐사의 무결성을 보장하기 위한 프로토콜을 수립할 수 있습니다.

출처: 국립과학원회보