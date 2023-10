우주선이 지구 대기 구성에 미치는 영향

By

국립과학원 회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 최근 연구에 따르면 위성과 우주선이 다량의 금속으로 지구 대기를 오염시키고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 오염은 오존 농도가 높은 성층권에서 발생하고 있습니다.

퍼듀 대학의 Dan Cziczo가 이끄는 연구팀은 약 12마일 고도에서 비행기를 비행하여 데이터를 수집했습니다. 이를 통해 항공기 연기로 인한 오염 없이 정확한 측정값을 캡처할 수 있었습니다. 연구 결과, 우주선에서 흔히 발견되는 리튬, 구리, 알루미늄, 납 등의 금속이 자연적으로 발생하는 우주 먼지 수준을 능가하는 것으로 나타났습니다.

더욱이 연구팀은 오존층 보호에 필수적인 황산 입자의 약 10%가 우주선에서 기화된 잔해로 오염된 것을 발견했다. 니오븀과 같은 독특한 원소의 존재는 로켓에 열 차폐 장치가 사용되었음을 나타냅니다. 이 증거는 운석이 아니라 우주선에서 나오는 오염이 수세기 동안 변하지 않았음을 지적합니다.

이 오염이 환경에 미치는 영향은 아직 완전히 이해되지 않았습니다. 그러나 궤도상 위성 수가 증가할 것으로 예상되면서 상황은 더욱 악화될 수 있다. 50,000년까지 2030개의 위성이 추가로 설치될 것으로 예상되며 SpaceX 및 Amazon과 같은 회사가 이를 주도할 것입니다. 우주 산업의 이러한 급속한 성장은 성층권에 있는 에어로졸 입자의 최대 50%가 결국 우주선 재진입으로 인한 금속을 포함할 수 있음을 의미합니다.

이러한 발견은 우주 산업의 확장이 환경에 미치는 영향에 대한 우려를 불러일으킵니다. 우주 잔해의 축적과 성층권에서의 인간이 만든 물질의 방출은 추가 조사가 필요합니다. 우리가 계속해서 위성과 우주선에 크게 의존함에 따라 대기에 대한 부정적인 영향을 최소화하는 지속 가능한 관행을 개발하는 것이 중요해졌습니다.

출처: 국립과학원회보