우주 팽창 측정의 발전

새로운 연구가 우주 팽창을 지배하는 매개변수의 정확성을 향상시키는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 매개변수를 개선함으로써 천문학자들은 우주의 성장과 미래의 진화에 대해 더 잘 이해할 수 있게 될 것입니다.

우주의 랜드마크가 부족하기 때문에 우주의 팽창을 측정하는 것은 어려운 일이었습니다. 이를 극복하기 위해 천문학자들은 거리를 계산하기 위해 밝기가 알려진 물체인 "표준 양초"에 의존해 왔습니다. 촛불이 멀어질수록 더 희미해 보이는 것처럼, 우주에서 멀리 있는 물체도 더 어두워 보입니다.

Maria Giovanna Dainotti와 Giada Bargiacchi가 이끄는 국제 연구자 팀은 혁신적인 통계 방법을 활용하여 초신성, 퀘이사, 감마선 폭발을 포함한 다양한 표준 촛불의 데이터를 분석했습니다. 다양한 유형의 표준 양초에서 얻은 데이터를 결합함으로써 우주의 더 넓은 영역을 매핑하고 정확도를 높일 수 있었습니다.

새로운 발견은 주요 매개변수의 불확실성을 최대 35%까지 줄였습니다. 이러한 향상된 정확도는 천문학자들이 우주가 무한정 팽창을 계속할지 아니면 결국 붕괴할지 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

"Quasars: Standard Candles up to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia"라는 제목의 이 연구는 The Asphysical Journal에 게재되었습니다.

출처 :

– 정확도 정의: 정확도측정된 값이 올바른 값에 얼마나 가까운지.

– 천체물리학 저널(ApJ): 천체물리학 저널(ApJ)은 천문학 및 천체물리학 분야의 독창적인 연구 출판에 초점을 맞춘 권위 있는 동료 심사 과학 저널입니다. 미국천문학회(AAS)에서 발행한 것이다.

– 연구 참고자료: "퀘이사: 초신성 Ia의 정밀도로 z = 7.5까지의 표준 양초" 저작: MG Dainotti, G. Bargiacchi, A. Ł. Lenart, S. Nagataki 및 S. Capozziello, DOI: 10.3847/1538-4357/accea0