지구 내핵에서 발견된 철 원자의 빠른 집단 운동

오스틴 소재 텍사스 대학과 중국 공동연구자들이 실시한 최근 ​​연구에서는 지구 내부 핵에 있는 철 원자의 빠른 "집단 운동"이 밝혀졌습니다. 이 발견은 지진 데이터에서 관찰된 코어의 예상치 못한 부드러움을 설명할 수 있으며 지구 자기장의 생성을 이해하는 데 중요한 의미를 갖습니다.

지구의 견고한 내부 핵은 극한의 압력 하에서 서로 촘촘하게 뭉쳐진 철 원자로 구성되어 있습니다. 그러나 이번 연구에서는 내부 핵에 있는 특정 철 원자 그룹이 철의 전체 구조를 유지하면서 빠르게 움직일 수 있다는 사실을 발견했습니다. '집단 운동'이라고 불리는 이 움직임은 저녁 식사 손님이 테이블에서 자리를 바꾸는 것과 비슷합니다.

실험실 실험과 이론적 모델을 결합한 이번 연구 결과는 내부 코어의 원자가 이전에 생각했던 것보다 더 이동성이 있음을 시사합니다. 이것은 수년간 과학자들을 혼란스럽게 했던 내부 코어의 다양한 흥미로운 특성에 대한 설명을 제공할 수 있습니다. 또한 지구 자기장을 생성하는 내부 코어의 역할에 대한 통찰력을 제공할 수도 있습니다.

주저자이자 UT Jackson School of Geosciences의 교수인 Jung-Fu Lin은 "이제 우리는 지구 내부 코어의 동적 과정과 진화를 이해하는 데 도움이 되는 기본 메커니즘에 대해 알게 되었습니다."라고 말했습니다.

연구원들은 작은 철판과 고속 발사체를 사용하여 실험실에서 지구 내부 코어의 극한 조건을 시뮬레이션했습니다. 이러한 실험에서 수집된 데이터는 기계 학습 컴퓨터 모델에서 내부 코어의 원자 동작을 연구하는 데 사용되었습니다. 연구진은 모델의 규모를 약 30,000만 개의 원자로 확장해 육각형 구조를 유지하면서 움직이는 원자군을 관찰할 수 있게 됐다.

이 연구는 또한 지진 측정에서 관찰된 내부 코어의 놀라운 부드러움을 다루고 있습니다. 연구자들은 이 연구에서 발견된 증가된 원자 움직임이 왜 그러한 압력 하에서 내부 코어가 예상보다 덜 단단하고 더 가단하게 나타나는지 설명할 수 있다고 제안합니다.

지구 자기장을 생성하는 에너지의 약 절반이 내부 코어에 기인할 수 있기 때문에 내부 코어에서 철 원자의 움직임을 이해하는 것이 중요합니다. 내부 코어의 원자 규모 활동에 대한 이 새로운 통찰력은 코어의 에너지 생성 및 열 분포뿐만 아니라 외부 코어의 역학에 대한 향후 연구에 기여할 수 있습니다.

"지구 내부 핵심 조건에서 hcp-Fe의 집단 운동"이라는 제목의 이 연구는 2년 2023월 XNUMX일 미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 게재되었습니다.

