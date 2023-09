상층 대기의 희귀한 고온 플라즈마 흐름 조사

By

지구의 극 근처에서는 오로라를 흔히 볼 수 있는데, 태양풍과 행성 자기권의 상호 작용으로 인해 상층 대기에서 화려한 빛의 쇼를 보여줍니다. 그러나 적도에 가까울수록 다른 대기 현상, 즉 SAID(Subauroral Ion Drift)가 발생할 수 있습니다.

SAID 현상은 전리층을 통과하는 뜨거운 플라즈마의 빠른 서쪽 흐름을 포함합니다. 이러한 현상은 안정적인 오로라 레드(SAR) 호 및 강력한 열 방출 속도 향상(STEVE)과 같은 하늘의 눈에 보이는 구조와 관련이 있습니다. 일반적으로 SAID 이벤트는 황혼에서 자정 사이에 발생하지만 자정 이후에 SAID 흐름이 감지된 경우도 있습니다.

지구물리학 연구 저널: 우주 물리학(Journal of Geophysical Research: Space Physics)에 발표된 최근 연구에서 연구자들은 15년 남미 근처에서 감지된 2013개의 자정 이후 SAID 이벤트에 중점을 두었습니다. 위성 프로그램 및 오로라 활동 측정을 포함한 다양한 소스의 데이터를 분석하여 특성과 오로라 활동 측정을 조사했습니다. 이러한 희귀한 사건의 형성.

연구자들은 자정 전의 사건과 유사한 자정 이후의 SAID 사건이 전리층 조건과 지자기 역학 사이의 복잡한 상호 작용의 결과라는 것을 발견했습니다. 상호작용에는 국지적인 열원으로 작용하는 전기장 형성과 파동-입자 상호작용이 포함됩니다.

이러한 발견은 상층 대기 플라즈마 역학과 위성 추적 및 기타 중요한 응용 분야에 대한 레이더 신호를 방해할 수 있는 가능성에 대한 이해를 향상시킵니다. 이 분야에 대한 추가 연구는 SAID 사건 및 관련 현상이 지구 대기에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

출처: Ildiko Horvath 외, 1년 자정 이후(4-2013) 자기 현지 시간 부문에서 개발된 SAID(Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts), 지구물리학 연구 저널: 우주 물리학(2023). DOI: 10.1029/2023JA031677