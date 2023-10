첨단 원자로용 용융염의 전자 거동 이해

By

에너지부 산하 오크리지 국립연구소(Oak Ridge National Laboratory)와 아이오와 대학교(University of Iowa) 연구원들은 첨단 원자로에서 전자가 용융염과 어떻게 상호작용하는지 이해하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 과학자들은 용융 염화아연 염에 과잉 전자가 유입되는 과정을 계산적으로 시뮬레이션함으로써 전자가 가정할 수 있는 세 가지 상태를 식별할 수 있었습니다.

첫 번째 시나리오에서 전자는 두 개의 아연 이온으로 구성된 분자 라디칼의 일부가 됩니다. 두 번째 시나리오에서는 전자가 단일 아연 이온에 위치합니다. 세 번째 시나리오에서는 전자가 비편재화되어 여러 염 이온 위에 분산되어 퍼집니다. 이러한 발견은 방사선이 소금 연료 원자로의 성능에 미치는 영향을 예측하는 데 중요합니다.

용융염 원자로는 미래 원자력 발전소의 잠재적인 설계로 고려되고 있습니다. 따라서 용융염이 높은 방사선에 어떻게 반응하는지 이해하는 것이 가장 중요합니다. 연구진은 용융염을 구성하는 이온과 접촉하는 전자의 행동을 밝히는 것을 목표로 했습니다.

이번 연구가 모든 질문에 답할 수는 없지만 전자와 용융염 사이의 상호 작용에 대한 추가 조사를 위한 중요한 출발점을 제공합니다. 연구자들은 또한 단기간에 전자에 의해 형성된 세 가지 확인된 종이 잠재적으로 반응하여 장기간에 걸쳐 더 복잡한 종을 형성할 수 있다고 믿습니다.

"고온 용융염이 과잉 전자와 반응합니까?"라는 제목의 연구입니다. Case of ZnCl2'는 The Journal of Physical Chemistry B에 게재되었습니다. 이는 ACS Editors' Choice로 선정되어 폭넓은 대중적 관심을 불러일으킬 가능성이 있음을 보여줍니다.

이 연구는 브룩헤이븐 국립연구소(Brookhaven National Laboratory)가 이끄는 DOE의 극한 환경 에너지 프론티어 연구 센터(MSEE EFRC)의 용융염의 일환으로 수행되었습니다. 연구팀은 방사선이 다른 소금 시스템에 미치는 영향을 계속 조사할 계획입니다. 그들의 컴퓨터 연구는 Oak Ridge 국립 연구소의 과학을 위한 컴퓨팅 및 데이터 환경과 로렌스 버클리 국립 연구소의 국립 에너지 연구 과학 컴퓨팅 센터를 포함한 DOE 사용자 시설에서 수행되었습니다.

용융염에서 전자의 거동을 이해하는 것은 용융염 반응기의 발전에 매우 중요합니다. 이는 미래 원자력 발전을 위한 유망한 옵션으로 간주되는 원자로의 안전성과 효율성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

