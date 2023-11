새로운 종의 바다 도마뱀 공개: 수수께끼의 Jūrmungandr walhallaensis 탐험

By

최근 고생물학 분야에서 고대 바다 주민에 대한 실마리를 밝혀주는 흥미로운 발견이 이루어졌습니다. 연구자들은 고대 뼈에 대한 세심한 분석을 통해 한때 공룡과 함께 바다를 배회했던 새로운 종의 바다 도마뱀을 발굴했습니다. Jūrmungandr walhallaensis라는 이름의 이 육식성 수생 생물은 약 80천만년 전, 즉 백악기 후기에 존재한 것으로 추정됩니다.

Jūrmungandr walhallaensis라는 명칭은 요르문간드가 전설적인 바다뱀이었던 북유럽 신화의 영역에서 영감을 얻었습니다. 하지만 이 바다 도마뱀은 단순한 신화 속 생물 그 이상이었습니다. 길이가 최대 24피트에 달하는 것으로 추정되는 거대한 크기는 동시대의 백상어를 능가합니다.

도마뱀과 뱀의 요소가 혼합된 특성을 드러내는 Jūrmungandr walhallaensis는 멸종된 해양 파충류 그룹인 모사사우루스에 대한 이해에 새로운 차원을 더합니다. 이 고대 파충류는 두 파충류 혈통 사이의 과도기적 종으로 존재하여 진화 퍼즐의 누락된 연결 고리를 제공합니다.

Jūrmungandr walhallaensis의 화석화된 유적은 2015년 노스다코타 주 월할라 시에서 우연히 발견되었습니다. 그러나 최근 정밀조사를 거쳐서야 새로운 종으로 분류되는 것이 확인되었다. 이번 연구 결과는 권위 있는 미국 자연사 박물관 회보(Bulletin of the American Museum of Natural History)에 게재되었습니다.

비늘이 달린 수생 용을 닮은 생물로 묘사되는 Jūrmungandr walhallaensis는 오리발, 상어 같은 꼬리, 그리고 흥미롭게도 연구자들이 애칭으로 "화난 눈썹"이라고 부르는 것을 가지고 있었습니다. 연구의 수석 저자인 Amelia Zietlow는 이 수수께끼의 생물을 거대한 코모도 왕도마뱀에 비유하며 해양 생활 방식에 대한 독특한 적응에 놀랐습니다.

의심할 바 없이 Jūrmungandr walhallaensis의 발견은 거의 이해되지 않은 미국의 지질학적 시기에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 연구의 공동 저자인 클린트 보이드(Clint Boyd)는 지리적, 시간적 연대에 대한 지식을 확장하여 이 매혹적인 고대 종을 둘러싼 미스터리를 풀 수 있게 하는 것의 중요성을 강조합니다.

