새로운 AI 기술로 화성 생명체 탐색에 혁명을 일으킬 수 있다

과학자들이 샘플의 출처를 확인하고 90% 정확도로 생물학적 물질과 비생물학적 물질을 구별할 수 있는 새로운 기계 학습 기술을 개발했습니다. 미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 이 연구는 이 AI 기술이 탑재된 센서를 화성 탐사선에서 생명체의 흔적을 찾는 데 사용할 수 있다고 제안합니다. 이 방법에는 샘플의 분자 패턴과 구성 요소를 분석하여 샘플의 출처를 식별하는 작업이 포함됩니다.

연구의 공동 리더이자 카네기 과학 연구소의 로버트 헤이젠(Robert Hazen) 박사에 따르면, 이 획기적인 발전은 외계 생명체 탐색에 혁명을 일으킬 수 있다고 합니다. 이는 지구 초기 생명체의 기원과 화학적 성질을 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 로봇 우주선의 스마트 센서를 사용하여 샘플을 지구로 반환하기 전에 생명체의 징후를 검색할 수 있는 가능성을 열어줍니다.

연구원들은 134개의 알려진 생물 및 비생물 샘플의 데이터 세트를 사용하여 AI 알고리즘을 훈련했습니다. 그런 다음 AI는 생명체에서 유래한 샘플, 지질학적 과정에 의해 변경된 고대 생명체, 비생물적 기원을 가진 샘플을 정확하게 식별할 수 있었습니다. 이는 과학자들이 이 기술을 잠재적으로 사용하여 화성 샘플이 한때 살아 있었는지 확인할 수 있음을 의미합니다.

이 방법은 NASA의 프로토콜과 일치하기 위해 여전히 추가 개선이 필요하지만 현재 화성 표면에서 샘플을 수집하고 있는 NASA의 Perseverance 탐사선에 사용될 수 있습니다. Hazen은 탐사선이 이미 수집한 데이터가 잠재적으로 화성의 유기 생물권에서 나온 분자의 증거를 제공할 수 있다고 믿습니다.

이 새로운 AI 기반 기술은 또한 더 광범위한 의미를 갖습니다. 이는 지구에서 가장 오래된 화석 미생물을 포함하고 있을 수 있는 서호주에서 발견된 3.5억년 된 퇴적물의 기원을 밝히는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 생물학, 고생물학, 고고학에도 응용할 수 있습니다.

전반적으로, 이 획기적인 발전은 지구 너머의 생명체 탐색을 크게 발전시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이를 통해 과학자들은 화성 생명체의 흔적을 식별할 수 있을 뿐만 아니라 우주 생명체의 다양성과 기원에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

