새로운 보편적 자연 법칙: 진화는 모든 복잡한 시스템에 적용됩니다

과학자와 철학자로 구성된 팀이 "누락된 자연 법칙"이라고 부르는 획기적인 개념을 도입했습니다. 그들은 진화가 생물학적 생명에만 국한된 것이 아니라 천체부터 원자 구조에 이르기까지 우주의 모든 복잡한 시스템에 적용되는 근본적인 과정이라고 주장합니다. 팀은 기능에 따라 다양한 구성을 선택하면 생물이든 무생물이든 모든 시스템이 진화할 것이라는 "기능 정보 증가의 법칙"을 제안합니다.

연구자들은 진화하는 시스템의 세 가지 정의 특성, 즉 구성 요소의 다양성, 배열의 다양성, 기능 선택을 식별합니다. 그들은 이러한 특성이 다양한 분야에 걸쳐 복잡하게 진화하는 시스템에 공통적이라고 제안합니다.

이 보편적인 자연 법칙의 핵심은 '기능 선택'이라는 개념에 있습니다. 연구자들은 다윈의 자연 선택 이론을 확장하여 기능을 안정성, 동적 지속성, 신규성의 세 가지 종류로 분류합니다. 기능은 더 이상 생존 특성에만 국한되지 않고 시스템의 지속적인 존재, 다양화 및 복잡성에 기여하는 속성을 포함합니다.

이 연구는 생물학적 및 비생물학적 맥락의 예를 통해 이 이론을 설명합니다. 광합성의 출현부터 복잡한 행동의 발달까지 지구 생명체의 진화적 여정을 강조합니다. 그러나 진화의 개념은 유기적 생명체를 넘어 확장됩니다. 예를 들어, 광물계는 단순한 광물 구성이 시간이 지남에 따라 점점 더 복잡한 광물 구성으로 이어지는 자체 진화 경로를 보여줍니다.

더욱이 별 자체는 더 무거운 원소를 만들어 우주의 화학적 다양성과 복잡성에 기여함으로써 진화론적 경이로움을 나타냅니다.

연구는 다윈의 진화가 이 더 넓은 자연 현상 내에서 특별한 경우임을 강조합니다. 이는 지구상 생명체의 다양성을 이끄는 원리가 무생물 시스템에도 적용된다는 점을 시사합니다.

미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)에 발표된 이 연구는 다양한 분야의 과학자들이 참여하는 공동 노력입니다. 이 연구는 복잡계가 새로움, 안정성, 역동적 지속성을 생성하는 보편적인 경향을 인식함으로써 진화에 대한 우리의 이해를 끊임없이 진화하는 우주의 고유한 특성으로 재정의합니다.

출처 :

– 미국국립과학원회보