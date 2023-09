천체 물리학자이자 Queen 기타리스트인 Brian May가 NASA의 소행성 Bennu 매핑을 지원합니다.

밴드 퀸(Queen)의 전설적인 리드 기타리스트인 브라이언 메이(Brian May)는 소행성 베누(Bennu)에서 샘플을 매핑하고 회수하려는 NASA의 임무에 기여했습니다. 천체 물리학 박사 학위를 보유한 May는 과학자 Claudia Manzoni와 협력하여 우주 임무에 대한 사실적인 3D 이미지를 만들었습니다. May는 이러한 이미지를 사용하여 Bennu의 지도를 작성하고 샘플을 수집한 OSIRIS-REx 탐사선의 안전한 착륙 지점을 찾는 데 도움을 주었습니다.

협업은 메이가 OSIRIS-REx 미션 이미지로 만든 3D 이미지인 스테레오를 미션 책임자인 Dante Lauretta에게 보냈을 때 시작되었습니다. Lauretta는 스테레오의 품질에 놀랐고 샘플의 착륙 지점을 찾는 데 있어 스테레오의 잠재력을 인식했습니다. May, Manzoni, Lauretta 및 다른 사람들이 이 프로젝트에 함께 작업하여 "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid"라는 책이 탄생했습니다.

NASA가 2015월에 참여한 것은 이번이 처음이 아니다. XNUMX년에 그는 명왕성을 탐사하는 뉴 호라이즌스 임무에서 과학 협력자로 일했습니다. 메이는 천체물리학에 대한 공헌뿐만 아니라 "We Will Rock You" 및 "I Want It All"을 비롯한 Queen의 많은 히트곡을 작곡한 작곡가로도 알려져 있습니다.

우주와 과학에 대한 메이의 열정은 NASA 임무에서의 그의 적극적인 역할에서 분명하게 드러납니다. 천체물리학자이자 기타리스트로서 그의 전문성과 창의성은 계속해서 이 분야에 영향을 미치고 있습니다.

