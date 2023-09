2023년 올해의 천문학 사진작가 대회의 매혹적인 우승 이미지

그리니치 왕립천문대(Royal Observatory Greenwich)가 2023년 올해의 천문학 사진작가 대회에서 수상한 숨막히는 이미지를 공개했습니다. 올해로 15회째를 맞는 이 대회는 전 세계 아마추어 우주 사진작가들의 작품을 조명하는 것을 목표로 하고 있습니다.

'Andromeda, Unexpected'라는 제목의 올해 대회 우승 이미지는 독일과 프랑스의 Marcel Drechsler, Xavier Strottner, Yann Sainty가 촬영했습니다. 이 사진은 안드로메다 은하 옆에 이전에는 볼 수 없었던 산소 아크를 포착합니다. 사진작가들에 따르면, 이 이미지는 처음에는 안드로메다 은하의 아름다운 이미지를 포착하려고 했으나 예상치 못한 현상을 우연히 발견했기 때문에 우연한 발견이었다고 합니다.

이 사진은 현재 이 거대한 물체를 조사하기 위해 협력하고 있는 전 세계 과학자들의 관심을 끌었습니다.

이번 대회에서는 전체 우승자 외에도 다양한 부문에서 우승자를 선정합니다. 주목할만한 카테고리 우승자는 다음과 같습니다.

– 올해의 Skyscapes 사진작가: Angel An의 "Grand Cosmic Fireworks"는 불꽃놀이와 유사한 희귀한 대기 현상인 스프라이트를 선보입니다.

– 올해의 태양 사진작가: Eduardo Schaberger Poupeau의 "A Sun Question"은 물음표 모양의 필라멘트가 있는 태양을 특징으로 합니다.

– 올해의 달 사진가: 8년 2022월 XNUMX일에 발생한 화성의 신비를 포착한 Ethan Chappel의 "Mars-Set".

– 올해의 오로라 사진작가: 고립된 오로라의 아름다움을 보여주는 Monika Deviat의 “Brushstrok”.

– 올해의 행성, 혜성 및 소행성 사진작가: Tom Williams의 "Suspended in a Sunbeam"으로 적외선/자외선 거짓 색상으로 금성의 독특한 모습을 제공합니다.

– 올해의 인물 및 우주 사진가: Vikas Chander의 "Zeila"는 나미비아의 대서양을 향한 해안의 위험한 해안선을 보여줍니다.

– 올해의 별과 성운 사진작가: Marcel Drechsler의 "별 YY Hya 주변의 새로운 종류의 은하 성운"으로 이전에 알려지지 않은 은하 성운의 발견을 보여줍니다.

– 패트릭 무어 경 최우수 신인상: Aaron Wilhelm의 “Sh2-132: Blinded by the Light”, Cepheus 및 Lacerta 별자리 경계 근처에 있는 Sh2-132 단지를 특징으로 합니다.

– 올해의 젊은 사진작가: Runwei Xu와 Binyu Wang이 쓴 "The Running Chicken Nebula"는 빛나는 가스 성운 내에서 성단 Collinder 249를 강조합니다.

– Annie Maunder 이미지 혁신상: John White의 "Black Echo"는 NASA의 Chandra Sonification 프로젝트의 오디오 소스 자료를 사용하여 페르세우스 은하 중심에 있는 블랙홀의 소리를 포착합니다.

이 놀라운 이미지는 우리 우주의 아름다움과 경이로움을 보여주며 전 세계 아마추어 우주 사진작가들의 기술과 열정을 보여주는 증거입니다.

출처: 올해의 천문학자 사진가 웹사이트