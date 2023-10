블루머신: 바다는 어떻게 작동하는가

By

영국의 해양학자이자 방송인인 Helen Czerski는 그녀의 새 저서 "The Blue Machine: How the Ocean Works"에서 바다의 매혹적인 세계와 그것이 지구에 미치는 막대한 영향을 탐구합니다. 문명을 형성하는 역할부터 기상 시스템에 미치는 영향까지 Czerski는 이 광대한 물의 내부 작용을 밝혀냅니다.

Czerski는 바다를 엔진으로 묘사하며 열 에너지를 움직임으로 변환하여 기능한다고 설명합니다. 바다는 여러 층으로 구성되어 있으며, 위쪽은 따뜻한 층이고 아래쪽은 차가운 물로 이루어져 있습니다. 이 층은 극 근처의 플러그 구멍을 통해 연결되어 물이 아래로 이동하고 수백 년 동안 해저를 따라 이동하며 다른 지역에서 다시 표면화됨에 따라 순환을 촉진합니다. 이 순환은 적도에서 극으로 열을 전달하고 기후를 형성하며 지구의 생명체에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다.

평평하고 잔잔한 바다의 풍경과는 달리, 체르스키는 수중 세계의 복잡하고 역동적인 성격을 드러냅니다. 바다의 엔진을 움직이는 두 가지 요소, 즉 지구의 자전과 물의 밀도입니다. 물을 섞으려면 에너지 투입이 필요하며 물의 밀도가 다르면 칵테일의 층처럼 층이 쌓이게 됩니다. 더 따뜻하고 밀도가 낮은 물이 더 차갑고 밀도가 높은 물 위에 위치하여 섞이지 않는 뚜렷한 층을 만듭니다. 이 층은 표면에서 영양분을 가라앉힐 수 있기 때문에 바다 생물에게 매우 중요합니다. 층이 연결될 수 있는 가장자리와 기둥 근처에서는 용승과 필수 영양소의 가용성으로 인해 생명체가 번창합니다.

바다의 움직임은 주로 수평이며 바람과 행성의 자전의 영향을 받습니다. 순환 전류는 적도에서 극지방으로 열을 운반하여 에너지를 재분배하고 날씨 패턴을 형성합니다. 바다는 지구의 배터리 역할을 하며, 태양 에너지를 저장하고 분배하며, 이는 기상 시스템을 구동하고 허리케인 형성과 얼음 분포에 영향을 미칩니다.

바다의 내부 작용을 이해하는 것은 지구 시스템의 상호 연결성을 이해하는 데 중요합니다. Czerski의 책은 우리 세계를 형성하고 미래에 계속 영향을 미치는 복잡한 프로세스에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

